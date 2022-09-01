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CHE GUEVARA’NIN İLK OĞLU, YAKIN DOSTUM CAMİLO GUEVARA MARCH’ın BEKLENİLMEDİK ANİ VEFATI…

01 Eylül 2022 Perşembe 12:44
CHE GUEVARA’NIN İLK OĞLU, YAKIN DOSTUM CAMİLO GUEVARA MARCH’ın BEKLENİLMEDİK ANİ VEFATI…

ZAMBAK KARABAY

Değerli dostum, Bedri Baykam - Piramid Sanat’ın sanatçılarından, efsanevi CHE GUEVARA’nın ilk oğlu, Centro Che (Che Guevara’nın yaşamını araştırma merkezinin) yöneticisi, güzel insan güzel dost, Camilo Guevara March, aldığımız korkunç habere göre bugün Venezuela’da Caracas’ta 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Acımı nasıl ifade edeceğim bilemiyorum. Babasının soyadını çok iyi taşıyan son derece mükemmel olgun ve derin bir insanı kaybettik. Onun görmeyi çok istediği sergisini açmış olmanın ve onunla Türkiye’de mükemmel iki haftalık bir süreç yaşamış olmanın tesellisini yaşıyoruz.

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