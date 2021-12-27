ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Ortak Akıl ve ortak hedefler doğrultusunda geleceğe maddi ve manevi değer katmak amacıyla Maji Art Gallery Nişantaşı’n da Gaye Donay ev sahipliğinde Leaderscxo “Başkanı Cenk Dağcı”nın 13. Roundtable Buluşması için gerçekleştirilen davete 30’a yakın seçkin konuk katıldı.

13. Roundtable Katılımcıları:

Ertan Özyiğit, Ferruh Karakaşlı, Zuhal Mansfield, Nezihe Kılınç ,Erol Özmandıracı, Sitare Kalyoncuoğlu, Prof.Dr.Mehmet Sungur, Prof. Gülten İmamoğlu, İhsan Bosum, Tamer Levent, Ömer Seval, Ayhan Sicimoğlu, Ömer Tomruk, Tayfun Karacebe, Orhan Gürer, Berat Kargı, Ali Saçlı,Ali Nur Velidedeoğlu, Emre Utku, Burhan Geyikli, Fatih Mermer, Bade Utku, Yiğitcan Özyiğit, Aslıhan Özer Dağcı, Muzaffer Yüner, Sibel Karakaşlı, Ali Fuat Gülmez, Barış Öney gibi Kültür-Sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davet tüm konuklardan yine tam not aldı. Gecenin özel konuşmacı konuğu Tüketici Karar Bilimi, Davranış Bilimleri ve nöropazarlama çalışmaları yapan bilim insanı Prof.Dr.Uğur Batı idi. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş insanları ile olmak daima kazandırır.