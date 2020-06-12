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Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikelerine karşı denize girenlerin sağlığını korumak için görev yapan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapmayacak, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak.

12 Haziran 2020 Cuma 15:35
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Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak

ANTALYA - Denizlerde boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarıcıları olarak canlarını tehlikeye atan cankurtaranlar, yeni normalleşme döneminde sahillerde koronavirüs ile mücadelede de önemli görev üstlenecek. Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaranlar, yeni normalleşme döneminde denize giren ve plajda güneşlenenlerin sosyal mesafelerini gözetleyecek. Kuleden megafonla uyarı anonsları yapacak cankurtaranlar, olası boğulma tehlikesine karşı da kişilere eldiven ve siperlikle müdahale edecek. Koronavirüs nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapamayacak cankurtaranlar, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak.

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaranlar koronavirüse yönelik aldığı eğitimleri gerçekleştirdikleri tatbikatla uyguladı. Cankurtaranlar, senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren bir turisti kurtarıp, sahile çıkardı. Senaryoda nefes almayan turiste kalp masajı yaparak hayata döndüren cankurtaran tıbbi cihaz kullanarak nefes almasına yardımcı oldu. Tatbikatta denize giren ve güneşlenenlere kuleden megafonla anons yaparak, sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yapan cankurtaranlar, belirli zaman aralığıyla da plajdaki tatilcilere birebir konuşarak uyarıda bulundu.

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı işletmecisi AL-SE Yönetim Kurulu üyesi Sedat Çelenk, 7 kilometrelik sahil bandında 36 cankurtaran kulesi bulunduğunu söyledi. Sahilde 41 cankurtaranın 31 Ekim'e kadar görev yapacağını anlatan Çelenk, cankurtaranların geçen sene Konyaaltı Sahili'nde denizde 145 yorgun yüzücü, 360 boğulma tehlikesi geçiren kişiye müdahale ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta cankurtaranların 3 boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtardığını belirten Çelenk, "Bu sezon pandemi nedeniyle cankurtaranlarımız daha dikkatli olacak. Kuledeki cankurtaranlar güneşlenen, dinlenen misafirlerimizin sosyal mesafeye uyup uymadığını dikkat edecek. Denizde yüzenlerin sosyal mesafesi de çok önemli. Denizde 1,5 metre birbirine yaklaşanlara cankurtaranlar megafonla ya da denize girerek uyarı yapıyor. Boğulma tehlikesi geçirenlere siperlik ve eldiven kullanarak müdahale ediliyor. Tıbbi cihaz kullanarak da nefes alması sağlanıyor" diye konuştu.

Sahile gelenlere çağrıda bulunan Çelenk, tatilcilerin koronavirüse yönelik tedbirlere sahilde de uymalarını talep etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suni TeneffüsTemasAntalyaKonyaaltı SahiliBoğulma Tehlikesi
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