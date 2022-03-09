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Canfer Balçık’a ödül

100. Yıl Marşı Yarışması – Şiir Etabı Ödül Töreni’nde şiiriyle ödül alan Canfer Balçık; ”100. Yıl Marşı Şiir Etabında ödül almak beni çok mutlu etti.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:14
Canfer Balçık’a ödül

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

Şiirimin bestelendikten sonra tekrar jürinin takdirine sunulacak olmasından dolayı onur duydum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Vatan!” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET SONSUZ, VATAN BÖLÜNMEZ

İstiklâl mührünü çağlara vurduk

Kökleri ezelde, bir devlet kurduk

Dağlara, taşlara, yüreğe yazdık 

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Yola revan olduk, bengi davayla

Yüz yıldır yüzler ak, kutlu sevdayla

Karayla, havayla, suyla, deryayla 

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Yüz yıldır, uygarlık yolunda koştuk

Milletçe var olduk, milletçe coştuk

Nice engelleri birlikte aştık

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Mazluma el verir, yolda koymayız

Yolumuz tekindir, yoldan sapmayız

Yurda mahrem eli dokundurtmayız

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Tarihten güç alır, ufka bakarız

Kıtadan kıtaya köprü kurarız

Her yerde 'Biz' olduk, yine 'Biz' varız

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Azimle, kudretle bozarız fendi

Dostla dost oluruz, biliriz cengi

Bu soylu milletin, bulunmaz dengi

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Milletin birliği, dirliği  derman

Atatürk rehberi; sonsuza kervan

Sabrımız taşarsa, sarsılır cihan

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

Yaradan koruyor, kolluyor bizi

Berzahta, şüheda özlüyor bizi

Gelecek yüzyıllar bekliyor bizi

Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez

(Canfer Balçık)

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