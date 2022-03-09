Canfer Balçık’a ödül

FUNDA AKOSMAN
İSTANBUL
Şiirimin bestelendikten sonra tekrar jürinin takdirine sunulacak olmasından dolayı onur duydum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Vatan!” şeklinde konuştu.
CUMHURİYET SONSUZ, VATAN BÖLÜNMEZ
İstiklâl mührünü çağlara vurduk
Kökleri ezelde, bir devlet kurduk
Dağlara, taşlara, yüreğe yazdık
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Yola revan olduk, bengi davayla
Yüz yıldır yüzler ak, kutlu sevdayla
Karayla, havayla, suyla, deryayla
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Yüz yıldır, uygarlık yolunda koştuk
Milletçe var olduk, milletçe coştuk
Nice engelleri birlikte aştık
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Mazluma el verir, yolda koymayız
Yolumuz tekindir, yoldan sapmayız
Yurda mahrem eli dokundurtmayız
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Tarihten güç alır, ufka bakarız
Kıtadan kıtaya köprü kurarız
Her yerde 'Biz' olduk, yine 'Biz' varız
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Azimle, kudretle bozarız fendi
Dostla dost oluruz, biliriz cengi
Bu soylu milletin, bulunmaz dengi
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Milletin birliği, dirliği derman
Atatürk rehberi; sonsuza kervan
Sabrımız taşarsa, sarsılır cihan
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
Yaradan koruyor, kolluyor bizi
Berzahta, şüheda özlüyor bizi
Gelecek yüzyıllar bekliyor bizi
Cumhuriyet sonsuz, vatan bölünmez
(Canfer Balçık)
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