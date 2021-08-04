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Can Dostumuza Vali Sonel Sahip Çıktı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20
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Can Dostumuza Vali Sonel Sahip Çıktı

ABDULLAH YİĞİT-ORDU 

Ünye ilçemizde bir vatandaşımızın motosikletini sürerken iple bağlı köpeğini çektirdiği görüntülerinin sosyal medya yer alması üzerine duruma Ordu Valisi Tuncay Sonel müdahale etti.

Gece saatlerinde durumdan haberdar olan Vali Tuncay Sonel, Eniyet ve Jandarma birimlerine talimat vererek, şahsın bulunmasını ve hakkında gerekli işlemin yapılmasını istedi. Bunun üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ünye İlçe jandarma Komutanlığı  ekiplerince köpeğe eziyet eden şahıs yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde eziyet edildiği görülen köpeği de sahiplenen Vali Tuncay Sonel, köpeği Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerden aldırarak, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren özel bir klinikte tedavi altına alınmasını sağladı.
Köpeğin tedavi edildiği özel kliniğe gelen Vali Tuncay Sonel, köpeğin tedavisini üstlenen Veteriner Taner Canbulut’tan köpeğin durumu hakkında bilgi aldı.

Hayvanlara karşı yapılan kötü muamelenin asla kabul edilemeyeceğini belirten Vali Tuncay Sonel, “Konudan gece bilgimiz oldu. Bir kendini bilmez köpeği motorun arkasına bağlamış, koşturuyor. Hemen Emniyetimiz Jandarmamız devreye girdi. Sağ olsunlar şahsı yakaladılar,adli ve idari işlem başlatıldı. İsmini ‘Dost’ verdik. Jandarmamız da ‘Dost’u sahiplendi. Veterinerimiz burada birkaç gün tedavi edecek. Tedavisinin ardından Jandarmamızın şefkatli ellerine teslim edeceğiz. ‘Dost’un bundan sonraki evi, Ünye Jandarma Komutanlığımız olacak” dedi.

Köpeğin tedavisini üstlenen Veteriner Taner Canbulut, köpeğin sağlık durumu hakkında Vali Tuncay Sonel’e bilgi vererek, “Hayvan Hakları Yasası çıktı, bu nedenle vatandaşlarımızın daha dikkatli davranması gerekiyor. Yasaya bağlı olarak değiş tabi ki ama bunlar bizim dostlarımız. Dünyayı birlikte paylaşıyoruz. Hayvanlarımıza karşı bu denli ilgi ve alaka gösteren bir Vali’ye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sayın Valimize hayvanseverler adına teşekkür ediyorum. Dost’un bütün bakımını biz üsteleniyoruz” diye konuştu.

DHA

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