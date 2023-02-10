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ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

10 Şubat 2023 Cuma 21:06
ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası, kayıplarımızın acılarını bu denli derinden hissederken aynı zamanda depremin bir facia haline gelmesinde sorumluluğu olan kişi ve kurumlar ile yine deprem sonrası işlenen insanlık dışı suçlar hakkında ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ olarak kamuoyuna bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

1- Her ne kdar ülkemizi vuran deprem yüksek şedditte olsa da yaşanan kayıpların bu denli yüksek olmasının en büyük nedenleri; depreme dayanıklı binalar yapılmaması, inşaatların gereği gibi denetlenmemesi ve denetimleresnasında rahatlıkla fark edilebilecek aykırılıkların göz ardı edilmesi olduğu açıktır. Bu kayıpların sorumlusu da yıkılan binaları ypan müteahhitler, inşaat şirketi yetkilileri ve etkin denetim sağlamayan ilgili kurumlar ve yapı denetim firmalarının yetkilileridir. Anılan kişi ve kurumlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak başta olmak üzere her türlü yasal yola başvurulacağını ve tüm süreçlerin takipçisi olunacağını bildirmek isteriz.

2- Deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları hali hazırda devam ediyor olmakla birlikte bölgede bulunan depremzedelere ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından gelen yardım araçlarını, bölgede bulunan market vb. işletmeleri ve yardımlardan yararlanan depremzedeleri silah yahut başkaca şekilde cebir, tehdit yoluyla yağmalayan; deprezmedelere, tır şoförlerine ve görevli personele karşı öldürmeye teşebbüs, nitelikli yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, hırsızlık, tehdit, hakaret ve tespit edilecek başkaca suçları işleyen kişilerin olduğu gözlemlenmiştir. Bu kişilerin yakalanması, kolluğa ve adalete teslimi, bu bağlamda her türlü ihbar ve şikayet faliyeti ile yargı süreçlerini takip edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

3- Her ne kadar felaket hala devam ediyor olsa da depremden etkilenen kıymetli yurttaşlarımızın imkan buldukları ilk anda e-devlette bulunan AFAD sekmesi üzerinden hak sahipliği başvurusu yapmaları ve bu sayede ileride sağlanacak imkanlardan mahrum kalmaması gerekmektedir. Bu anlamda değerli yurttaşlarımızı bilgilendirmek sorumluluğunda olduğumuzu düşünüyor ve gerekmesi halinde başvuruların yapılması anlamında her türlü desteği sağlayacağımızı da belirtmek istiyoruz. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BAŞKANI

Av. TÜLAY BEKAR

Önce Vatan Gazetesi

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ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASIAv. Tülay Bekarönce Vatan
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