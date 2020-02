BUZ KIRDIRAN GÜZELLİK: ÇILDIR GÖLÜ

Hatice SAYANER, MURAT AK,

Sevgili dostlar; bugünkü seyahat yerimiz Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü. Çıldır Gölü, her mevsim ayrı bir güzellikte olmayı başarabilen muhteşem bir güzellik. Olağanüstü güzellikteki manzarası ve göz kamaştırıcı mavisi ile Çıldır Gölü misafirlerine sıra dışı harikulade hatıralar saklar. Muhteşem güzellik Çıldır Gölü’ne kara yolundan da demir yolundan da ulaşımı rahatça sağlayabiliyorsunuz. Görüntüsü ile mest eden Çıldır Gölü’nü gelin hep beraber tanıyalım.

KARS’A YAKLAŞIK 65 KM

Güzelliğiyle göz dolduran Çıldır Gölü; Kars il merkezine yaklaşık 65 km. mesafede bulunmaktadır. Gerek kendi münferit aracınızla, gerekse toplu taşıma araçlarıyla yaklaşık 1 ile 1,5 saat arasında muhteşem güzellik Çıldır Gölü’ne rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

GÖLÜN OLUŞUMU LAV AKINTILARINA DAYANMAKTA

Rakım olarak yaklaşık 1960 metre gibi oldukça yüksek bir noktada bulunan Çıldır Gölü, çevresindeki yanardağlardan püsküren lav akıntılarının katılaşarak akarsuların önünü tıkaması sonucunda oluşmuş. Bu nedenle doğal bir set gölü olan Çıldır Gölü’nün etrafında çok fazla yeşil alan bulunmamasına rağmen yine de gölün etrafında yer alan çayırlarda yoğun bir hayvancılık faaliyeti görülmektedir.

DOĞU ANADOLU’DAKİ EN BÜYÜK TATLI SU GÖLÜ

Çıldır Gölü, tahmini olarak 65 milyon yıl öncesi meydana geldiği bilinmektedir. Çıldır Gölü, yaklaşık 123 km2 alana sahiptir. Haşmetli ve etkileyici görünümü ile insana huzur vermektedir. Çıldır Gölü’nün bir başka güzelliği ise Doğu Anadolu Bölgesi’nin 2. Büyük gölü ve en büyük tatlı su gölü olmasıdır. Çıldır Gölü, deniz seviyesinde yaklaşık 1950 metre yüksekliğe sahiptir. Göl, 123 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Gölün en derin noktası yaklaşık 49 - 50 metredir. Suyu o kadar temiz, o kadar berraktır ki hem yüzüp hem de içebilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN DONAN TEK GÖLÜ: ÇILDIR GÖLÜ

Türkiye’nin donan tek gölü nedir dediğimiz de bunun cevabı Çıldır Gölü olmaktadır. Göl, kış aylarında donarak buz tutmaktadır. Yaz aylarında sularını esirgemeyen göl, kış aylarında buz patentine dönmektedir adeta. Göl üzerindeki buzların kalınlığı 45-50 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. Çıldır Gölü’nde buzu kırarak balık tutmaya çalışan avcıları, buz üstünde yürüyen insanları görmeniz mümkündür. O kadar muhteşem bir güzelliktir ki Çıldır Gölü, yaz aylarında da kış aylarında da gezginlerin vazgeçilmez tutkusu olmayı başarmaktadır.

ÇILDIR GÖLÜ’NDE SARI SAZAN BALIĞI

Göl olurda balık olmaz mı? Tabi ki bu sorunun cevabı evet olacaktır. Çıldır Gölü, balık avcıları için vazgeçilmez bir destinasyondur. Gölde aynalı sazan da denilen sarı sazan balığı avlanmaktadır. Balık, orta büyüklükte ve lezzetli bir tada sahiptir. Çıldır Gölü’nde sazan balığı 4 mevsimde avlanıyor. Bu arada sarı sazan balığı sadece Çıldır Gölü’nde çıkmaktadır. Dolayısıyla sarı sazan balığı yemek isterseniz tek adresiniz Çıldır Gölü olacaktır.

BUZLU GÖL

Aralık ayından mayıs ayına kadar Çıldır Gölü, adeta tamamen buza dönüşmektedir. Karlı dağları ile olağanüstü güzelliğe bürünen Çıldır Gölü size birbirinden güzel muhteşem pozlarını cömertçe sunmaktadır. Nitekim Çıldır Gölü, doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin tutkulu yeri olmayı başarmıştır. Göl kenarında birçok restoran bulunmaktadır. Bu restoranlarda hem yemeğinizi yiyip, hem de gölün muhteşem ötesi güzelliğinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

ÇILDIR GÖLÜ’NDEKİ FESTİVALLER

Çıldır Gölü’ne hangi ay gelsek daha eğlenceli olur diye sorarsanız mutlaka şubat ayı derim. Her yıl şubat ayında, Çıldır Altın At Uluslararası Kış Festivalleri düzenlenmektedir. Festivalde atlı kızak, cirit, atlı okçuluk, dörtnala at gibi yarışlar düzenlenerek büyük bir katılımcı kitlesi ile eğlenceler düzenlenmektedir. Özellikle gölün buz tutan kıyı kesimlerinde atlı kızaklarla yapılan turlar, büyük bir ilgi görmektedir. Gölün üzerinde ata binmek size ayrıca çok özel ve sıradışı bir keyif verecektir. Ücreti de gayet makul ki 10 dakikası 25 TL’ye bu zevki doyasıya yaşayabilirsiniz.

ÇILDIR GÖLÜ’NÜN İLGİNÇ EFSANESİ

Efsaneye göre Çıldır Gölü’nün bulunduğu yerde Akçakale adlı şehir varmış. Akçakale beyinin bir tane güzeller güzeli bir kızı ve dünya yakışıklısı bir oğlu varmış. Oğlu arkadaşları ile beraber anlaşıp ava çıkmaya karar vermişler. Gittikleri yer ormanlık bir alandan oluşuyormuş ve beyin oğlu bir alageyiğin peşinden koşarak arkadaşlarının yanından ayrılmış. Arkadaşları beyin oğlunu aramışlar ama bulamamışlar ve eve geri dönerek durumu anlatmışlar. Herkes çok üzülmüş çok aramış fakat hiç kimse bulamamış. Bey ve kızı da perişan olmuş. Kaybolan oğlanın bir tane atı varmış. Kız kardeşi, abisinin atına gözü gibi bakmış yedirmiş, içirmiş her gün atla ilgilenmiş. Kaybolan genç evin yolunu aramaktan çok yorulmuş ve bir nehir kenarında uyuyup kalmış. Uyuyup kaldığı sırada oradaki bir beyin kızı geçmiş ve uyuyan oğlana aşık olmuş. Kız hemen gitmiş ve babasına durumu anlatmış. Baba askerlerini göndererek oğlanı getirmelerini emretmiş. Genç geldiğinde olan biteni anlatmış gence güvenmeyen bey, oğlanı zindana atmış. Kız aşkından öldüğü için babasının yanına giderek zindandaki gencin cezasını ben vermek istiyorum demiş ve babası kabul etmiş. Ceza olarak da kendi atı ile ilgilenmesini istemiş. Kız aşkını kaç defa ilan etse bile oğlan hiç pas vermemiş. Oğlan bir gün atı kaçırarak evin yolunu tutmuş. Uzun süre aradıktan sonra Akçakale’yi bulmuş. Geldiği zaman kız kardeşi kendi atına 40 çeşmeli bir yerden su içiriyormuş. Abisini gören kız kardeş çeşmeleri unutup abisine koşmuş. Efsaneye göre taşan suluklardan da Çıldır Gölü’nün oluştuğu söylenmektedir.

GÜZELLİĞİN ADRESİ: ÇILDIR GÖLÜ’NE YELKEN AÇIN

Yazın ayrı, kışın ayrı güzel Çıldır Gölü’ne mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Sıra dışı güzellikteki Çıldır Gölü, muhteşem dakikalar geçirmeniz, olağanüstü kadrajları fotoğraf makinenize yakalamanız için sizleri adeta dört gözle bekliyor. Efsane lezzet sarı sazan balığını da yemeden sakın Çıldır Gölü’nden ayrılmayın. Bu eşsiz lezzetler, damaklarınızı bayram ettirirken, gönüllerinizi de mest edecektir. Çıldır Gölü’nün sizlerin hem çok farklı, hem de çok özel bir tatil yaşamanıza vesile olacağından emin olabilirsiniz. Rotanızı bir an önce göz alıcı güzelliği ile Çıldır Gölü’ne çevirin, sağlıcakla, sevgiyle en önemlisi hep Dr. Murat Ak Seyahatle kalın.

