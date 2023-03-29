Merhaba dostlarım!

Bir önceki gün 27 Mart akşamı, “BÜYÜYÜNCE BABAM OLACAĞIM” diyenlerin sevdikleri ile buluştuk.

Sn. Canfer BALÇIK çok emek verdi.Kalan BALALARIN “Büyüyünce Babam Olacağım” dediği; Cennet-i Ala’ya gidenlerin ise: “Bizlere Vatan’ın Sevdası Kaldı” dedikleri bir şiir kitabı yazdı.

Kapıda tüm misafirlerimize tek tek imzalayarak takdim etti. Yüreği sağ olsun.

Her 18 Mart Şehitler Günü’nde geleneksel hale getirdiğimiz “ŞÜHEDAYA VEFA” günümüz, Ramazan ayı içerisinde olunca 27 Mart’ta hep birlikte oruç ibadetimizi gerçekleştirip iftarı birlikte eda edelim dedik EMŞAV’ın Can Başkanı ile.

EMŞAV’IN kocaman yürekli Başkanı Sn. Abdurrahman YILMAZ istedi;

Ankara’daki Şehit Yakınları,Gazi-Gazi Yakınları’nı Deprem bölgemizden Ankara ilimizde misafir olan Şehit-Gazi Yakınları ve Gaziler ile buluşturduk.

600 kişilik salondan fuayeye taştık; 650 kişiydik tek yürek VATAN -BAYRAK sevdamız ile.

EMŞAV Başkanım Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ile tüm salonu defalarca arşınladı; her misafirimiz ile yakından ilgilendi. Nejla’mı unutmayayım her yerdeydi sorun çözmek için.

Türkiye Barolar Birliği’nin profesyonel hizmeti, Meslek Kuruluşum ile gurur duymamı sağladı;

Yürekten var olsunlar...

BÜYÜK EMŞAV AİLEMİZİN yanında ÇALIKUŞLARI olarak yardımcı olmaya çalıştık; Haydar’ı, Meral’i, Ufuk’u, Aygül’ü, Hasan Fatih’i, Nesrin Öğretmeni, Uğur’u olarak...

GÜVENPARK ailem Faruk Dinç’in başkanlığında Kübra’sı, Cevriye Nur’u ile oradaydı.

Değerli kardeşim Altındağ Halk Eğitim Müdürü Cihan YILDIRIM bayrak fular hediyeleri ile her zamanki gibi elleri dolu geldi.

Yüreği yüzüne yansımış Ankara Milletvekili Sn. Gamze TAŞCIER her daim olduğu gibi ailelerimizin yanındaydı.

Yargıtay üyemiz Sn. Ramazan KAYA gönüllü ÇALIKUŞU ve EMŞAV bireyi aslında her zaman.

İstanbul’dan kıymetlimiz geldi;Bölge Adliye Mahkemeleri üyesi Tuba ÖĞMEN bizimle SEVGİ SELİMİZE dahil oldu.

Bölge İdare Mahkemesi Savcısı Turan ELBİSTAN iyi ki vardı.

Çankaya Kaymakamı Sn. Murat DURU ailelerimiz ile hasbıhal eyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül ÖZCAN, Daire Başkan Yardımcıları Vedat ARABACIOĞLU ve Gülay TAŞDEMİR’de yine yanımızdalardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığını kıymetli Emniyet Müdürümüz Savaş Biçen temsil etti.

Tarım il Müdürü Sn.Bülent KORKMAZ protokolde yerini aldı.

Bir diğer kardeşim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı-Gaziler ve Şehit Sn. ailelerinden sorumlu Koordinatör Ömer Faruk SANAL ile Türkiye Harp Malulü ve şehit,Dul ve yetim Aileleri Derneği Başkanı Sn. Mustafa IŞIK safa geldiler-hoşluk verdiler.

EMŞAV ailemizin olmazsa olmazı Emşav Yön. Kurulu Üyesi Leyla KANAT, EMŞAV Gen. Bş.Yrd.Ahmet KAVLAK, EMŞAV Mali Müşaviri Tarık ÖZDEMİR hazır ve de nazır idiler.

EN MÜHİMİ BORÇLU OLDUĞUMUZ GAZİLERİMİZ YAKINLARI ile birlikte, KUTSALLARIMIZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BİZLERLE İDİ.

Sanırım bir lahza mutlu eyledik gönül tellerine dokunarak.

Ve güzel sesi ve profesyonelliği ile bila bedel sunum yapan TRT Haber Spikeri Sn. Mustafa USTANIL’ın emeğine sağlık olsun.

Yüreklere İYİLİK ile dokunalım;

Yüzlere gülümsemelerle bakalım;

HEP BERABER GÜZEL OLALIM.

Saygı ile...

Av.Tülay Bekar

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Emekli Albay Canfer Balçık kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı

Emekli Albay Canfer Balçık, Emşav ve Çalıkuşları Derneği öncülüğünde Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenen iftar programında “Büyüyünce Babam Olacağım” isimli son kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı.

Kitabını şehit ve gazi aileleri için imzalayan Balçık, kitabını imzalayıp takdim etmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü Funda Akosman da; “Değerli dostumuz Emekli Albay Canfer Balçık 2000 şiirinden bir kısmını ve 3 hikâyesi ile zenginleştirilmiş kitabının gelirini şehit ailelerine bırakıyor. Hayırlı uğurlu, bol okuyanlı olsun” dedi.