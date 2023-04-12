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Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su seviyesinin 100 metreyi aşmasıyla büyük bölümü su altında kalan eski ilçe merkezinden yaklaşık bin sahipsiz kedi ve köpek kurtarıldı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:14
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Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı

ARTVİN AA- Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde farklı illerden bölgeye gelen gönüllüler ve Yusufeli Belediyesi ekipleri, Yusufeli'nde baraj suları altında kalan köy ve ilçe merkezindeki sahipsiz hayvanların güvenli bölgelere taşınması için çalışma yürütüyor.

Yaklaşık 5 aydır süren kurtarma faaliyetleri kapsamında yaklaşık bin sahipsiz kedi ve köpeği tahliye eden ekipler, çalışmalarda sona yaklaştı. Ekipler, eski ilçe merkezinin kısa süre sonra tamamen su altında kalacak olması nedeniyle bu bölgeye yoğunlaştı.

Görev dağılımı kapan ekiplerden biri henüz su altında kalmayan mahallelerdeki binaları, diğeri de kısmen su altında kalan bölgelerdeki evlerin arasında botla dolaşarak kontrol sağlıyor. Tespit edilen hayvanlar, bota alınarak güvenli bölgeye sevk ediliyor.

Yusufeli'ndeki tahliye çalışmalarını koordine eden HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, AA muhabirine, saha çalışmalarına barajın su tutmaya başladığı kasım 2022'de başladıklarını söyledi.

Yılmaz, Yusufeli'nde baraj sahasında kalan yerleşim yerlerinde sadece insanların yaşamadığını belirterek, "Hayvanları güvenli yerlere götürmek, sağlık hizmetlerini ve beslenmelerini sağlamak için uğraşıyoruz." dedi.

"İnatçı kedilerimiz var, 2-3 defa taşıdığımız kedilerimiz var"

Yusufeli Belediyesi de dahil ilgili kurumlarla protokol imzalayarak hayvanların tahliyesi konusunda gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk olarak baraj gövdesi çevresindeki canlıları güvenli alana taşıdık. Su altında kalacak köylerimiz vardı, oralardaki canlıları tahliye ettik. Hayvanları kısırlaştırarak Yusufeli yeni ilçe merkezinde güvenli alanlara bıraktığımız canlarımızı her gün düzenli olarak besliyoruz. İnsanlar sadece evlerinin değil, kedi köpeklerinin de taşınmasını istedi. Biz de dernek olarak bu hizmeti verdik."

Eski yerleşim yerinin yüzde 95'lik kısmındaki tahliye çalışmalarının tamamlandığına dikkati çeken Yılmaz, "Bugüne kadar yaklaşık bin hayvanın tahliyesini yaptık. Bazı canlarımız, yeni ilçe merkezinden eski yaşam alanlarına dönmek istedi. Bu bizi biraz uğraştırdı. İnatçı kedilerimiz var, 2-3 defa taşıdığımız kedilerimiz var." diye konuştu.

AA

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