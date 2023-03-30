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Bursalı çoban, fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yazar Paulo Coelho ile tanışmak istiyor

Bursalı çoban, elinde dünyaca ünlü "Simyacı" romanıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yazar Paulo Coelho ile tanışmak istiyor.

30 Mart 2023 Perşembe 20:56
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Bursalı çoban, fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yazar Paulo Coelho ile tanışmak istiyor
Bursa

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Demireli Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki çoban Necati Değirmenci'ye, geçen yaz merada koyunlarını otlattığı sırada aynı mahallede doğup büyüyen gezgin Selçuk Tanaydın, Paulo Coelho'nun, İspanya'dan Mısır Piramitleri'nin eteklerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun yaşamını anlatan "Simyacı" kitabını hediye etti.

Tanaydın, daha sonra Değirmenci'nin kitabı elinde tutarken fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında yayımladı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafı, daha sonra yazar Paulo Coelho da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Değirmenci de Paulo Coelho'nun paylaşımının ekran fotoğrafını alıp çerçevelettti.

"O fotoğraftaki kitabı da yarıya kadar okudum"

Ünlü yazarla tanışmak isteyen Değirmenci, AA muhabirine, Demireli Mahallesi'nde doğduğunu ve 5 çocuk, 13 torun sahibi olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri çobanlık yaptığını belirten Değirmenci, "60 yıldır çobanlık yaparım. Hep koyun güttüm. Koyun güderken Selçuk Tanaydın yanıma geldi. Bana kitabı hediye etti. Daha sonra kitapla fotoğrafımı çekti. Sonra fotoğraf yazarın eline gitti ve fotoğrafımı paylaştı. Şimdi o paylaşımın fotoğrafını çerçevelettim." dedi.

Değirmenci, yazar Coelho'nun paylaşımının kendisini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Paylaşımı görünce çok sevindim. Kitap okumayı çok seviyordum ama gözlerim şimdi az görüyor. Fazla okuyamıyorum. O fotoğraftaki kitabı da yarıya kadar okudum. O sırada torunum gördü ve kitabı okumak istedi. Şimdi kitap torunumda, o okuyor. Bitirince bana geri getirecek. Zaten bana hediye edilirken 'sadece sende kalmasın, başkalarına da ver' denildi." diye konuştu.

Yazarla bir araya gelmek istediğini vurgulayan Değirmenci, "Kitabın yazarıyla yüz yüze görüşmek isterim. Paylaşımı yapması çok hoşuma gitti, görüşme şansım olursa güzel olur." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursalıçobanSimyacıkitabıPauloCoelhoBrezilyalıyazarSelçukTanaydın
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