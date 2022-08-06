Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma Görevlisi alacak
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi,...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi

BURSA'da, 115 kilometrelik deniz sahili olmasına rağmen 33 farklı kriterin gerçekleştirilmesiyle ilk 'mavi bayrak' İznik Gölü'ndeki İnciraltı Plajı'na verildi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:45
Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi

BURSA, (DHA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "3 plajımız için daha başvuruda bulunduk. Birkaç yıl içinde onların da mavi bayrak alacağına inanıyorum" dedi.

Denize 115 kilometre kıyısı olan Bursa'da, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinde 24 halk plajı olmasına rağmen hiçbirinin mavi bayrağı bulunmuyor. İznik Gölü'ne mavi bayrak alabilmek için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na başvuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirdi. İznik İnciraltı Halk Plajı, 'Bursa'nın ilk mavi bayraklı plajı' olmaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Her ne kadar sanayisi, ticareti, kültürü ve tarihiyle ön plana çıkan bir şehir olsa da Bursa, aynı zamanda bir sahil şehri. 115 kilometre deniz ve 162 kilometre göl sahilleriyle beraber 277 kilometre sahili olan şehir. Bu sahillerin korunması ve gözetilmesi tamamen bizim kontrolümüzde. Ekibimizle sahiller komple elden geçirildi" dedi.

'İZNİK, BURSA'NIN İNCİSİ'

Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Mavi bayrak uygulaması Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yapılan bir uygulama. Önemli bir kriter. O sahili canlandıran, insanların da dikkat ettiği bir kriter. Bütün Türkiye sathında, dünya çapında da internet ortamlarında yayınlanıyor. Bu kriterle aslında kendinizi de yeniliyorsunuz. 33 ayrı kriteri var ve engellilerle ilgili, sahil kumuyla alakalı farklı farklı kriterler var. Biz bunu bir bahane kabul ederek kendimizi düzenleyebilmek adına çalışmalarımıza başladık. Aslında bizim sadece İznik değil, 4 ayrı sahilimizde daha müracaatımız var. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Bursa'da 3-4 sahilde daha mavi bayrak dalgalanacak. Oralar ciddi bir çekim merkezi haline gelecek. İznik, Bursa'nın incisi konumunda bir açık hava müzesi, İznik bir tarih ilçesi. Aynı zamanda İznik Gölü'yle de bütünleşmiş çok özellik arz eden bir ilçe. İznik'i sadece Bursalı hemşehrilerimiz değil, bütün yurt sathında birçok kişi gelip burada rahatlıkla tatil yapabilir, buralarda vakit geçirebilir, göle girebilir." (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursada 24 Halk Plajında Olmayan Mavi Bayrak İznik Gölüne Verildiİznik GölüBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 5 yıl önce orman yangınında zarar gören 1200 hektar alan yeşillendi
İzmir'de 5 yıl önce orman yangınında zarar gören 1200 hektar alan yeşillendi
Karbon ayak izini sıfırlayan kripto projesi geliştirildi
Karbon ayak izini sıfırlayan kripto projesi geliştirildi
TÜRKİYE’DE İLK ŞEKER FABRİKASININ KURULUŞU ve  ÜRETİME BAŞLAMA ÖYKÜSÜ
TÜRKİYE’DE İLK ŞEKER FABRİKASININ KURULUŞU ve  ÜRETİME BAŞLAMA ÖYKÜSÜ
Elif Erbil: Güçlü bir ilişki için ‘aile danışmanlığı’ alın
Elif Erbil: Güçlü bir ilişki için ‘aile danışmanlığı’ alın
Dr. Ahmed Asmar, İstanbul'da 2022 yılı için Ortadoğu'nun en iyi iş adamı 
Dr. Ahmed Asmar, İstanbul'da 2022 yılı için Ortadoğu'nun en iyi iş adamı 
Türkiye Genelindeki İş İnsanı Üyeleri ile Buluşuyor
Türkiye Genelindeki İş İnsanı Üyeleri ile Buluşuyor
Ünlü Ressam İznik'te sade bir törenle evlendi!
Ünlü Ressam İznik'te sade bir törenle evlendi!
HAYALLERİM VE KORKUMUN  SINIRI YOK!
HAYALLERİM VE KORKUMUN  SINIRI YOK!
 ERZURUM'DAN UZAYI İZLEDİLER
 ERZURUM'DAN UZAYI İZLEDİLER

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول