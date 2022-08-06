Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi

BURSA, (DHA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "3 plajımız için daha başvuruda bulunduk. Birkaç yıl içinde onların da mavi bayrak alacağına inanıyorum" dedi.

Denize 115 kilometre kıyısı olan Bursa'da, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinde 24 halk plajı olmasına rağmen hiçbirinin mavi bayrağı bulunmuyor. İznik Gölü'ne mavi bayrak alabilmek için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na başvuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirdi. İznik İnciraltı Halk Plajı, 'Bursa'nın ilk mavi bayraklı plajı' olmaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Her ne kadar sanayisi, ticareti, kültürü ve tarihiyle ön plana çıkan bir şehir olsa da Bursa, aynı zamanda bir sahil şehri. 115 kilometre deniz ve 162 kilometre göl sahilleriyle beraber 277 kilometre sahili olan şehir. Bu sahillerin korunması ve gözetilmesi tamamen bizim kontrolümüzde. Ekibimizle sahiller komple elden geçirildi" dedi.

'İZNİK, BURSA'NIN İNCİSİ'

Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Mavi bayrak uygulaması Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yapılan bir uygulama. Önemli bir kriter. O sahili canlandıran, insanların da dikkat ettiği bir kriter. Bütün Türkiye sathında, dünya çapında da internet ortamlarında yayınlanıyor. Bu kriterle aslında kendinizi de yeniliyorsunuz. 33 ayrı kriteri var ve engellilerle ilgili, sahil kumuyla alakalı farklı farklı kriterler var. Biz bunu bir bahane kabul ederek kendimizi düzenleyebilmek adına çalışmalarımıza başladık. Aslında bizim sadece İznik değil, 4 ayrı sahilimizde daha müracaatımız var. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Bursa'da 3-4 sahilde daha mavi bayrak dalgalanacak. Oralar ciddi bir çekim merkezi haline gelecek. İznik, Bursa'nın incisi konumunda bir açık hava müzesi, İznik bir tarih ilçesi. Aynı zamanda İznik Gölü'yle de bütünleşmiş çok özellik arz eden bir ilçe. İznik'i sadece Bursalı hemşehrilerimiz değil, bütün yurt sathında birçok kişi gelip burada rahatlıkla tatil yapabilir, buralarda vakit geçirebilir, göle girebilir." (DHA)