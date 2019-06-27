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Bulduğu İstiklal Madalyası’nın sahibini arıyor

Bursa’nın İznik İlçesi’nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu. Genç kadın madalyanın sahibi olan gaziyi arıyor.

Bulduğu İstiklal Madalyası’nın sahibini arıyor

Bursa’nın İznik İlçesi’nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu. Genç kadın madalyanın sahibi olan gaziyi arıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:18
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Bulduğu İstiklal Madalyası’nın sahibini arıyor

BURSA - İznik İlçesi, Maltepe Caddesi’nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), 20 gün önce iş yerinin önünde bir İstiklal Madalyası buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı.

Madalyanın sahibini her yerde arayan çini sanatçısı Minel Yılmaz, “Madalyayı dükkânın önünde park halindeki aracın önünde buldum. 3 haftadır saklıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. İnternet üzerinden araştırdım, çok önemli bir madalya, İstiklal Madalyası olduğunu öğrendim. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İstiklal MadalyasıBursaMinel Yılmaz
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