BUDO'da sefer iptalleri

BURSA (DHA) - MARMARA Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
DHA