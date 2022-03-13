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BUDO'da sefer iptalleri

MARMARA Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

13 Mart 2022 Pazar 11:30
BUDO'da sefer iptalleri

BURSA (DHA) - MARMARA Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

DHA

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BUDOSefer IptalleriMarmaraHava KoşullarıBursa Deniz Otobüsleriönce Vatan
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