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Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza

Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler Kurşunlu Şelalesi'nde çiçek açmaya başladı. Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezasının 146 bin TL olduğu belirtildi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:57
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Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza

ANTALYA - Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri, Kurşunlu Şelalesi'nde de açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, ciddi tehdit altında yer alıyor. Yetiştiği doğal ortamından kopartılarak çeşitli yerlerde kullanılan nilüfer çiçekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor.

KORUMA ALANINDA CEZASI 146 BİN TL'YE ÇIKIYOR

2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 73 bin TL idari para cezası verilirken, çiçeğin kopartıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına çıkarak 146 bin TL'ye yükseliyor.

KOPARAN KİŞİLERİ ŞİKAYET EDİYORUZ

Antalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Erol Avcı, "Şu anda nilüfer çiçeğinin açmasının tam zamanı, burada da nilüfer bahçelerimiz var. Buraya gelip çiçeğimizi görebilirsiniz ama koparmak kesinlikle yasak. Büyük cezası var. Koparan kişi ya da kişilerin olduğunu tespit edince hemen şikayet ediyoruz ve cezasını yazdırıyoruz. Biz rica ediyoruz nilüfer çiçeklerini koparmayın diye" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NilüferKurşunlu ŞelalesiAntalya
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