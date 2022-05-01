Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi

BALIKESİR-

Uzun yıllardır Balıkesir Kazdağları'nda inzivaya çekilen ünlü şifacı, medyum Ferdi Bozduman'ı, kurduğu yotube kanalı ile onu aramıza tekrar kazandırıp bizlerle buluşturan Nuran Bekar, geçtiğimiz gün Bozduman ile iftar yemeği yedi.

Ünlü medyum Astroloğ ve şifacı Ferdi Bozduman, Nuran Bekar ve yeğeni Kaan Bey'le Kazdağları Narlı köyünde bulunan Bağlarbaşı Resturant ‘ta iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Uzun bir süredir bir araya gelmeyen ikili Ramazan ayının bereketinde, beraber bir şekilde oruçlarını açtılar. Gelecek olan Ramazan Bayramının tüm insanlık adına güzel geçmesini dileyen ikili bereketli bir yazında temennisinde bulundular. "Medyum'dan Tarot Kehanetleri "adlı yotube kanalı ile Ferdi Bozduman‘ın önündeki engelleri kaldıran Nuran Bekar sayesinde milli hazinemiz olan Ferdi Bozduma’a insanlık kavuştu. Milyonların Ferdi Bozdumanı tanımasını ve her geçen gün onlarca programda ilminden yararlanmmızı sağlayan Nuran Bekar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

HABER: ELİF HAYVALI