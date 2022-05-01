Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi

Ünlü astrolog, medyum Ferdi Bozduman, Nuran Bekar ile dostluk yemeği yedi. Kurduğu youtube kanalında Ferdi Bozduman'ı bizlerle tekrardan buluşturarak yayın yapan Bekar ünlü astrogla iftar açtı.

01 Mayıs 2022 Pazar 15:45
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi

BALIKESİR-

Uzun yıllardır Balıkesir Kazdağları'nda inzivaya çekilen ünlü şifacı, medyum Ferdi Bozduman'ı, kurduğu yotube kanalı ile onu aramıza tekrar kazandırıp bizlerle buluşturan Nuran Bekar, geçtiğimiz gün Bozduman ile iftar yemeği yedi. 

Ünlü medyum Astroloğ ve şifacı Ferdi Bozduman, Nuran Bekar ve yeğeni Kaan Bey'le Kazdağları Narlı köyünde bulunan Bağlarbaşı Resturant ‘ta iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Uzun bir süredir bir araya gelmeyen ikili Ramazan ayının bereketinde, beraber bir şekilde oruçlarını açtılar. Gelecek olan Ramazan Bayramının tüm insanlık adına güzel geçmesini dileyen ikili bereketli bir yazında temennisinde bulundular. "Medyum'dan Tarot Kehanetleri "adlı yotube kanalı ile Ferdi Bozduman‘ın önündeki engelleri kaldıran Nuran Bekar sayesinde milli hazinemiz olan Ferdi Bozduma’a insanlık kavuştu. Milyonların Ferdi Bozdumanı tanımasını ve her geçen gün onlarca programda ilminden yararlanmmızı sağlayan Nuran Bekar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir KazdağlarıNuran BekarFerdi BozdumanıHaber: Elif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022’nin ilk güneş tutulması,
2022’nin ilk güneş tutulması,
AY DÜĞÜMLERİ KADERİMİZİ BELİRLİYOR
AY DÜĞÜMLERİ KADERİMİZİ BELİRLİYOR
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor
Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor
RAMAZAN AYI SAĞLIKLI GEÇSİN
RAMAZAN AYI SAĞLIKLI GEÇSİN
RUMELİ FENERİ’NDEYİM…
RUMELİ FENERİ’NDEYİM…
Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı bakımı eğitimi verdi
Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı bakımı eğitimi verdi
7 yıl önce başlayan dünya turu aynı noktada sona erdi
7 yıl önce başlayan dünya turu aynı noktada sona erdi
FERDİ BOZDUMAN'DAN BEREKETLİ RAMAZANLAR
FERDİ BOZDUMAN'DAN BEREKETLİ RAMAZANLAR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma