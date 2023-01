BOĞA BURCU 

Astrolog Mine Kapusuz

Sevgili Boğalar, yıl boyu asıl odak noktanız, statünüz, kariyeriniz ve evliliğiniz alanında, ciddi anlamda değişim ve dönüşüm sürecine girdiğinizi gösteriyor.

Mısır tabletlerine göre, Temmuz ayına kadar olan süreçte, kariyeriniz ile ilgili konuların üzerinden geçerek “bu işten memnun muyum?” diye karar vermeniz gerekiyor. Çalışma arkadaşlarınızla, özellikle ekip çalışması içinde bulunduğunuz kişilerle ilgili olası problemler görünüyor. Kimi Boğa boşanmıştır, iş hayatına dönmek zorundadır veya iş hayatı ile ilgili yenileme yapmak zorundadır, ya da ben bu işyerinde memnun değilim, bir işyeri açmalıyım diye düşünebilir.

Temmuz’da alınacak kararlar sadece kariyerle ilgili olmayabilir. Baba tarafından kadınlarla ilgili, mesela babaanneye bakmak veya bir halanın hayatında oluşan problem ve sıkıntılarda sorumluluk üstlenmek gibi konular da olabilir. Haritadaki açılara göre, bu anne tarafından veya anneyle de ilgili sorumluluk gerektiren süreçleri de getirebilir.

Boğalara söylemeden geçmeyeyim, Kuzey Ay Düğümü sizin alanınızda ve Jüpiter de Mayıs ayında Boğa Burcuna taşınıyor. Burada görmeniz gereken çok net mesajın olduğunu unutmayın!...

20 Aralık 2022’de Jüpiter Koç Burcuna taşınıyor. Aslında bu da gizli düşmanlarınızı, kendi spiritüel açılımlarınızı fark etmeniz için bir fırsat getirecek.

Boğa Burcunun dip noktası Aslan Burcu, eğer haritalarda kaymalar yoksa Aslan burcu yani kökler ile alakalı konular ortaya çıkacak ki bunu yazın özellikle Ağustos ve Eylülde daha net yaşayacaksınız. Burada da aslında aileden getirdiğiniz, atalarınızdan getirdiğiniz konuları gösteriyor, buralarla ilgili de değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız, farkındalığınız artacak.

Sağlığınız çok önemli, sağlık ile ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir ama Jüpiter 12. evde burayı korumaya alacaktır ve size hem spiritüel anlamda hem de etrafınızda olan bitenleri göstermek için çok güzel mesajlar yayacaktır, bunu unutmayın.

16 Mayıstan sonra Jüpiter’i burcunuzda misafir ediyorsunuz. Jüpiter’in sizin burcunuza geçmesi demek aslında hayatınızda birçok alanda genişleyeceğinizi büyüyeceğinizi gösteriyor, tabii ki yıl içerisinde bunları tek tek anlatacağım.

2023’e girerken Merkür retrosu ile başlıyoruz, 28 Aralık 2022’de 24° Oğlak burcunda 9. evinizde gerçekleşiyor ve size inançlar, ticari alanlar, eşinizin ailesi, geçmişle ilgili konuları getiriyor. Yaptığınız sözleşmede problem yaşayabilirsiniz. Bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Boşanmışsanız eski eşinizin ailesiyle alakalı gündemler tekrar ortaya gelebilir, bu aslında daha önceden yapılmış mal paylaşımının tekrar gündeme gelmesi ile ilgili de görünüyor.

Şunu unutmayın ki, Kuzey Ay Düğümü ve Uranüs sizin burcunuzda, ağır misafirleriniz var. 16 Mayıs 2023’de bir ağır misafir daha ekleniyor, şans gezegeni Jüpiter de burcunuza giriş yapıyor.

Sistem aslında sizin kendinizi eğitmenizi, kendinizle ilgili geçiş yapmak istediğiniz alanlara geçişinizi kolaylaştırmak istiyor. O yüzden de olabildiğince kendinizi geliştirmeniz, kendinizle ilgilenmeniz, kendi içinizdeki potansiyeli keşfetmeniz için size destek sağlıyor olacak.

Unutmayın ki, ikili ilişkilerde sınavınız var, Temmuz ayına kadar bu devam edecek, cebinizde kalsın.

14 Ocak‘ta İkizler burcunda Mars retrosu bitiyor, çok şükürler olsun, bu sizin 2. evinizde para ve özdeğer alanındaydı, buralarla ilgili de artık harekete geçme zamanınızın geldiğini gösteriyor. Mart ayına kadar da zaten yine para para para diyeceksiniz, para konuları çok fazla gündeminizde olacak gibi görünüyor ki zaten boğalar parayı çok sever :)

Mart ayında Mars yengeç burcuna geçmeye hazırlanırken, Satürn balık burcuna geçiyor ve iki buçuk üç yıllık bir süre 11. evinize yerleşiyor. 11. ev konuları toplum önündeki arkadaşlarımız, umutlarımız, hayallerimiz, kariyerimizin bize kattığı statü ve maddi kaynaklardır. Benim inançlarım, benim geçmiş konularım, ben nerede olmak istiyorum, bu evliliği götürebiliyor muyum, bu iş yerinde memnun muyum, bu iş yerini açtım ama çalışma ekibi ile ilgili problem yaşıyorum dediğiniz alan, aslında burada hayallerinizi, umutlarınızı revize etmelisiniz diyen bir alandır. Hal böyle olunca, sosyal çevreniz kısıtlanacak, bazı insanlarla görüşmekte zorlanabilirsiniz, iş temposu yoğunluğu artabilir. Kendi iç dünyanıza dönme, kendi içinizdeki keşiflere çıkmayla alakalı, buraları tetikleyen bir gökyüzü var.

Satürn’ün sınavları ağırdır ama Satürn sizi orada pişirir, şöyle düşünün yemek pişmeden güzel olmaz. Satürn sizi 11. ev konularında terbiye edecek, öğrenmeniz gereken alanları öğreteceği süreçlerden geçirecek ve sorumluluklarınızı hatırlatıyor olacak. Dostluk, arkadaşlık, kariyerde aldığınız sorumluluklar, kendinize ne kadar güvendiğiniz ile ilgili sorumluluklarınız artacak. Unutmayın ki Satürn Boğa burcuna destek veren bir alanda ve ciddi anlamda da aslında ne yaşarsanız yaşayın sistemin sizin daha yukarıya çıkmanız için ayarladığı bir gökyüzü var. Satürn burcunuza çok güzel bir sekstil açı ile destek veriyor olacak.

Daha önce de belirttiğim gibi Satürn balık burcunda uzun süre kalacak, 16 Haziran 2023’de Satürn S pozisyonda ve 18 Haziran‘da 7° Balık Burcunda retrosuna başlıyor. 5 Kasım’da 0° Balık Burcunda geri hareketini bitiriyor olacak.

2023 senesi, ağır gezegenlerin yer değiştirdiği, merasiminin güçlü olduğu, bizim de hepimizin hayatında zorlanmalarla birlikte, aydınlığa çıkacağımız zamanı gösteriyor.

23 Mart 2023’te de Plüton Oğlak burcundan Kova Burcuna taşınıyor. Plüton 2008’den beri Oğlak burcunda hepinizi ehlileştirmeye çalıştı, bu da sizin 9. Evinizde, inançlarınız, hayata bakışınız ile ilgili bir alandaydı, şimdi 10. Evinize kariyer, ün, başarı, sosyal statünüze geliyor.

Plüton, ben seni olgunlaştırmaya çalışıyorum, ben seni büyütmeye çalışıyorum, ben senin huzursuz olduğun yerde durmanı istemiyorum diyecek, bu her alan için geçerli, tam da tepe noktasında olduğundan, her evinize, her alanınıza tek tek dokunacak.

Plüton Kova burcunda 17 yıl kalacak, 17 yıl boyunca her alanınızı değiştirecek, dönüştürecek, o yüzden de biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Zaten sabırlısınız ama hayatınızda biraz daha değişime açık olmanız gerekiyor, çünkü Kuzey Ay Düğümü de sizin burcunuzda. Özellikle de 3°- 4° derecelerinde olan arkadaşlarımız bunu çok yoğun yaşıyor olacak.

Plüton Kova çağını hepimiz bir hazırlık gibi yaşayacağız. Plüton 3 Mayıs’ta 0° derecede retrosuna başlayıp, 11 Haziran‘da da Oğlak burcuna geri geliyor olacak. Size tekrar inançlarınızı, hayata bakışınızı sorgulatacak, eğitimini, kariyer bağlantılarını güçlendir, güçlendirmediysen seninle burada tekrar uğraşacağım diyen bir gökyüzü var. 12 Ekim’de de Plüton 27° Oğlak burcunda geri hareketini bitirerek düz seyrine geçiyor. 21 Ocak 2024’te kalıcı olarak Kova burcuna geçip 17 yıllık serüvenine başlıyor.

Köşe evlerde olan dönüşümler, mutlaka diğer alanları da etkiler, her alanınızı dönüştürmek zorunda kalacaksınız Sevgili Boğa Burçları. Değişmek ve dönüşmek kaderinizin kaçınılmaz bir parçası ve bütün alanlarınızda bunu çok yoğun hissedeceksiniz.

Onun dışında 30 Mayıs’ta Jüpiter Kuzey Ay Düğümü ile yükseleninizde kavuşum halinde olacak. Bu sizin için şanslı bir kavuşum olacak, hayatınızla ilgili kadersel her alanda etkisini gösterecek ve oralarda yaşayacağınız her neyse mutlaka sizin hayrınıza olacak derim Sevgili Boğa Burçları.

Yılın en önemli gezegen hareketlerinden bir tanesi de, 24 Temmuz’da 28° Aslan burcunda Venüs retrosudur. Buda sizin 4. evinizde kökleriniz, eviniz, atalarınızla alakalı, burayla ilgili aslında yapmanız gereken gündemler var. Bazı Boğalar için yer değişimi olabilir, uzun zamandır evlilikle ilgili problemler olabilir, işyeriniz varsa işyeriniz ile problem olabilir, annenizin sağlık problemi oluşabilir, kiracınız varsa kiracınız ile gündemler oluşabilir. Bazıları için Venüs retrosu miraslık konuları da gündeme getirebilir ki yılın başında zaten bize bunu hatırlatan bir gökyüzü vardı Sevgili Boğalar bir çözüme gitmeniz gerekiyor. Bazıları içinde kayıp da olabilir, ayrılmak, boşanma kararı almak, malın paylaşılması, bir şeyin elden çıkması ile alakalı da bir süreçmiş gibi görünüyor.

Sevgili Boğalar burada biraz daha böyle yorulacaksınız, biraz daha zorlanacaksınız. Zaten yılbaşında burada bir köklerle ilgili sağlık sorunu aynı zamanda da sağlık sorunun dışında da yaşanan bir miras süreci varsa geçmişle alakalı bunlar gündeminizde olacak dedim. Venüs, geri hareketini 5 Eylül’de 12° Aslan burcunda bitirecek. Ciddi anlamda köklerle alakalı bir değişim ve dönüşüm, bazıları kayıp, bazıları köklerle ilgili ve spiritüel alanda açılımlar yaşayacakları bir dönemmiş gibi görünüyor. Hayat bu alanlarda sizi bir tık daha değiştirip dönüştürecek gibi görünüyor Sevgili Boğa Burçları

Önemli not; 1976- 1975- 1974 Satürn Aslan burcundaydı, o dönemi yaşayan Boğalar karşılaştırma yapabilir.

Biraz da Merkür retrolarından bahsedelim!.. Bu yıl 22 Nisan’da Merkür burcunuzda retroya giriyor ve gündeminiz kendinizle alakalı olacak. Başından beri söylediğim gibi, sizin konuşmanız, duruşunuzdan tutun da, kıyafetinizden, etrafınızdaki insanlara, köklerinizden çalışma hayatınıza, arkadaşlarınızdan annenize, babanıza ve kardeşinize kadar uzanan bir alanda, kendinizle ilgili yaptığınız hatalarla yüzleşeceğimiz bir dönem olacak. Merkür 16 Mayıs’a kadar da bu yolculuğuna devam edecek

Bir diğer Merkür retrosu da 24 Ağustos‘ta 21° Başak burcunda sizin 5. evinizde başlıyor. Çocuğunuz, aşk hayatınız, yaratıcı yeteneklerinizle ilgili sorumluluklarınızı alamadığınız yarım bıraktığınız hayat, sizi bu konularda sıkıştıracak. Bazılarınızın eski sevgilisi dönebilir, bazılarınız çocuğunuzun okulda veya özel hayatında mutsuz bir süreci vardı, psikolojik bir problem yaşıyordu, ilgilenmediyseniz bunlarla ilgilenmek zorunda kaldığınız, fazlasıyla sorumluluk almak zorunda kaldığınız bir süreç gibi görünüyor. Merkür 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor.

Yılın sonunda 14 Aralık‘ta 8° Oğlak burcunda Merkür retroya başlıyor, yıla girerken de Merkür yine Oğlak burcunda geri hareketteydi. Şimdi Merkür “ben sana yılın başında anlattım, gösterdim, toparladın mı? Toparlamadın mı?” diyor ve sizi yılın başına götürüyor. Oradaki tavrınla, şimdiki tavrın aynı mı? Bakış açın, düşünce tarzın, giyim tarzın, çevrendeki insanlar gibi pek çok şeyin değişmiş olması lazım. Mesela bir evlilik problemi vardı, ama boşanmaya gitmedi, bunu artık gör, bil ve anla diyor.

Oğlak burcunda retrosuna başlayan Merkür, geri gele gele 23 Aralık‘ta da 29° Yay burcuna geliyor ve 8. evinize yerleşiyor. Yay burcunda 29°analitik bir derecedir, bulunduğu alanda krizlerle mücadele ettirir.

Zaten bir yıldır seni uyardım, 2008’den beri uyarıyorum aslında ve orda da çok sert etkiler yaptım, 2020 - 21 - 22 biraz daha buralarda seni uyardım diyen bir gökyüzü var. O zaman burada artık harekete geçmek zorunda kalıyorsunuz Sevgili Boğalar, siz harekete geçmezseniz de sistem sizi krizlerle oraya itmek zorunda kalacak. 8. Evde Merkür retrosu maddi konularda zorlayacak, spiritüel alanda kendini geliştirmene neden olacak, bilinçaltındaki korkularını kaygılarını tekrar ortaya çıkaracaktır. Burada doğum haritanızdaki açılara göre bir miras süreci de olabilir veya bir kaybın arkasından yaşanan bazı durumlar da gündeme gelebilir. Kayıp yanlış anlaşılmasın, bir gayrimenkulün satışı ve hakkınızı alamamakla da ilgili olabilir, haritalarınıza göre mutlaka değişecektir. Merkür 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda retrosunu bitirmiş olacak.

Sevgili Boğalar 2023 sizin için değişik ve enteresan bir yıl olacak. Sistem kısaca size diyor ki dön bir hayatına bak, kendini geliştir, hiçbir şeyi halının altına süpürme, sana hizmet etmeyen insanları hayatından çıkar, yoksa ben yapılması gerekenleri bir şekilde tokatlaya tokatlaya, krizlerle de olsa yaptıracağım.

Şans gezegeni Jüpiter burcunuzda olsa dahi, insanlar farkındalığı kadar Jüpiter’in nasibini yer, bu sözümü unutmayın diyorum.

Sevgili Boğalar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın