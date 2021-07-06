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Bodrum Gümüşlük’te gezginler için pratik bir konaklama; Oda Bodrum

06 Temmuz 2021 Salı 10:15
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Bodrum Gümüşlük’te gezginler için pratik bir konaklama; Oda Bodrum

Ege’nin en güzel koylarını, eşsiz doğasını ve hareketli gece hayatını daha yakından keşfetmek isteyenleri Bodrum Gümüşlük’te ağırlayan Oda Bodrum, merkezi konumu ile misafirlerine ulaşım avantajı sağlıyor. Eğer havuz, kahvaltı, sahil kenarı gibi dertleriniz yoksa sadece kalacak temiz güzel bir odaya ihtiyacım var diyorsanız Oda Bodrum sizin için biçilmiş bir kaftan. Ücretsiz otoparkı da mevcut olan modern döşenmiş odalarda minibar, klima, askı ve raf sistemi, ışık geçirmez perde, banyo & WC, saç kurutma makinası ve tek kullanımlık kişisel bakım ürünleri bulunmakta. 

İLK DURAK GÜMÜŞLÜK

Oda Bodrum’un ilk durağı olan Oda Bodrum Gümüşlük, Gümüşlük’ün her noktasına yürüme mesafesindeki konumu, ortak kullanımlı terası ve kullan-bırak bisiklet gibi artılarıyla, misafirlerini kısıtlamak yerine onlara alan sağlayan bir yapıya sahip. Gümüşlük’teki diğer işletmelerle iş birliği kuran Oda Bodrum, misafirlerini farklı mekanları deneyimlemeye yönlendirirken onlara avantaj da sağlıyor.Yenilikçi fikirlerle geliştirilen “sadece oda” modeliyle; çevresiyle etkileşim kurmayı seven, farkındalık sahibi gezginlere bilinçli ve pratik bir konaklama anlayışı sunuyor. 

BEKLENTİLERİ DEĞİŞENLER İÇİN...

Değişen ve gelişen hayat tarzları gibi kişilerin tatil, gezi ve konaklamadan beklentilerinin de değiştiğini düşünen Oda Bodrum yöneticileri  Yıldıray Yavaş ve Ercan Balta; tesisi amaç değil araç olarak gören yeni nesil gezginlerin öncelikleri göz önünde bulundurularak oluşturmuşlar. Ülkemizin tatil cennetlerinden Bodrum Gümüşlük’te sahile yaklaşık 600-700 metre mesafede, cennet gibi, rengarenk çiçeklerin süslediği, rahat, sade ve huzurlu bir ortamda konaklama için aranan bir mekan Oda Bodrum. Otel, müşterilerinin temiz ve ferah bir ortamda dinlenip Bodrum’u istediğiniz gibi yaşama imkanı sağlıyor. 

SADECE ODA KONAKLAMA HİZMETİ VERİYOR

İsminden de anlaşılacağı üzere sadece oda kanaklama hizmeti veren 2 katlı Oda Bodrum, 1 tanesi 4 kişilik olmak üzere 23 odayla hizmet veriyor. Bodrum’daki diğer konaklama tesislerine göre oldukça makul bir fiyat tarifesi uygulayan ve “Bodrum’un her koyu, her beldesi kendine has bir güzellik taşıyor” diyen Yıldıray Yavaş, “Bodrum’un büyüleyici güzelliklerini ıskalamamak istemeyen, daha çok gezgin ruhlu tatilcelere konaklama hizmeti veriyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 06.07.2021 10:19
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