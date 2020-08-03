Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak Modeli' önerisi
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak...
"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor"
"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor"
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, uzun araç kuyruğu oluştu

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin bir kısmı, dönüş için yola çıkmaya başladı. Tatilciler, ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:48
0 Okunma
Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, uzun araç kuyruğu oluştu

(Muğla), (DHA)

Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Turgutreis-Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler, yoğunluğa neden oldu. İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde az sayıda araç geçişi dikkat çekti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti. Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı.

Öte yandan Milas Bodrum Havalimanı'nda da büyük hareketlilik yaşandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumMuğlaTatilDönüşYolculukAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZEL GÜNDE BULUŞTULAR
ÖZEL GÜNDE BULUŞTULAR
Kampanyaya 500 bin kişiden destek
Kampanyaya 500 bin kişiden destek
Bayramda uzun yola çıkacaklar ‘yol hipnozuna’ dikkat
Bayramda uzun yola çıkacaklar ‘yol hipnozuna’ dikkat
COVID 19’U SONLANDIRACAK ONLINE FARKINDALIK FESTİVALİ
COVID 19’U SONLANDIRACAK ONLINE FARKINDALIK FESTİVALİ
NEŞEM ÇELİK'LE KURBAN BAYRAMI ÖZEL LEZZETLER
NEŞEM ÇELİK'LE KURBAN BAYRAMI ÖZEL LEZZETLER
GÜZELLER GÜZELİ HERANIN ŞEHRİ: HİERAPOLİS 
GÜZELLER GÜZELİ HERANIN ŞEHRİ: HİERAPOLİS 
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'
'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'
ÖLÜME YAKIN DENEYİM GERÇEĞİ
ÖLÜME YAKIN DENEYİM GERÇEĞİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı