Blue Angel kış sezonunda stokları bitirdi!

Blue Angel kurucusu ‘Bilal Ortakaya her sezon büyük hazırlıklarda girdiğim piyasada kış sözünü iç piyasa ve ihracat yaparak güzel bir şekilde bitirdiklerini dile getirdi.

Blue Angel olarak, elbise, triko, hırka, , gömlek, tunik, ceket, bluz, kaban gibi bayan giyiminde kış sözünü çok güzel geçtiği belirten Bilal Ortakaya yaz sezonuna başladıklarının sinyalini verdi.

Blue Angel olarak yeni sezondan ümitliyiz.

Kış sezonunda yapılan ihracatın yaz sezonunda da olmasını umuyorum. ‘’Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz ama ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz talep oldukça memnun edici ” şeklinde konuştu.

Yaz sezonu hazırlıklarını başladıklarını ifade eden tekstilcilerden Bilal Ortakaya, “Firmamız olarak 40’a yakın model ile yaz sezonuna giriyoruz. Şu an için kış sezonuna bitti sayılır. Çeşitli farklı modellerle ürünlerimizin stokunu sağladık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerimizi bekliyoruz.