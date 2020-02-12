BİZ HİÇ İNANMADIK CNZ BURAK MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR!

HABER: ASLI M. SARI

Bazı haberler vardır izlersin vardır bu işin içinde bir şeyler dersin. Hakkında çıkan haberleri İzlediğimden bu yana hiçbir zaman bunu hissetmedim CNZ Burak’a karşı. Eğer efendiliğinle, alınterinle, bu hayata, kötülüğe rağmen gülümseyen, iyi insan olabilmeyi, zirve olmayı inadına başarabiliyorsan bu herkese batar. Aynı kulvarda yürüdüğün herkesi çok rahatsız eder işte CNZ Burak onlardan sadece bir tanesi. Emek emek yürüdüğü yolculukta çamur at izi kalsın politikası ile aşağı çekmeye çalışanlar var. Biz ne aşağılık inanlar gördük. Sorarım size neden haklının, masumun yanında olunmuyor? Düşene de bir tekme de bizden deniliyor? Basın hayatım ve yaşamım boyunca her türlüsü ile karşılaştım ama görüyorum ki bazılarına acı batmış Burak’ın başarısı.

İnadına söylüyorum; O çok başarılı, işinde gücünde, ekmeğinde, hayırsever, gülen yüzümüz.

BİZ HİÇ İNANMADIK BURAK.

Hatay Medeniyetler Sofrası isimli restoranlar zincirinin sahibi Burak Özdemir. Nam-ı diğer CZN... Onu kimi zaman alevler arasındaki tehlikeli yemek şovlarıyla kimi zaman da iştah kabartan o ilginç ve enfes tarifleriyle izliyoruz. En dikkat çeken özelliğiyse sürekli gülümsemesi… Instagram’da tam 14 milyon küsür takipçisi var.

Sosyal medyada CZN takma adıyla tanınan genç aşçı Burak Özdemir'in annesiyle ilgili asılsız bir iddia ortaya atıldı. Yer alan iftira niteliğindeki haberde, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların hastalardan rüşvet istediği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı ve aralarında CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı 3 kişinin tutuklandığı bilgilerine yer verildi. Bu çirkin iftiranın ardından Burak Özdemir'den ilk açıklama geldi.

PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Özdemir açıklamasında, 'Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.' ifadelerine yer verdi.





İŞTE CZN BURAK'IN AÇIKLAMASI;

Sosyal medyadan açıklama yapan Burak Özdemir, ''Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim'' dedi.

Haklı olduğun davada, sonuna kadar masumun yanındayım CNZ Burak. Bu karalamanın takipçisiyim.