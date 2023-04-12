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Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenler tarafından bir konteynerde 22 öğrenciyle başlayan eğitim serüveni, yaklaşık 2 ayın sonunda 600 çocuk kapasiteli "eğitim köyü"ne dönüştü.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:18
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Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü

HATAY AA- Fen bilimleri öğretmeni Erhan Gümüş ile 12 öğretmen arkadaşı, ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi'ndeki Adem Nural İlkokulu karşısında hayırseverler tarafından temin edilen konteynerde 24 Şubat'ta 22 öğrenciye eğitim vermeye başladı.

Sosyal medyada yayılan eğitim serüveninde hayırseverlerin desteğiyle konteyner sayısını 20'ye çıkartan öğretmenler, öğrenci sayısını da 600'e yükseltti.

İsmail Cem Parkı içine 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar 18 dersliğin kurulduğu eğitim alanına "100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü" adını verildi.

"Eğitim köyü"nün öğrencileri, öğretmenlerin ve gönüllerin desteğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sunmak için gösteriler hazırladı.

Gönüllü öğretmenler ve hayırseverlerin desteğiyle büyüdü

100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü'nün kurucularından olan öğretmen Erhan Gümüş, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden sonra 22 Şubat'ta öğretmen arkadaşlarıyla bir araya gelip, bölgedeki çocukların eğitime devam etmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşmasını istediklerini ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

"Bir konteynere ihtiyacımızın olduğunu sosyal medyadan duyurduk. Hayırseverler bize ulaştı. 24 Şubat'ta iki öğretmen ve 22 öğrenciyle eğitime başladık. Söz konusu çalışmamız sosyal medyada duyuldu. Hayırseverler tarafından ikinci konteyner bağışlandı. Bir anda sayımız 100 öğrenciye çıktı. Mart ayının başında Güney Eğitim Vakfı tarafından projenin okula dönüştürülmesi teklifi geldi. Öğretmen sayımız 12'ye çıktı. Konteyner sayımız da 20'ye yükseldi. Şu anda 600 kayıtlı öğrencimiz bulunuyor."

AA

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