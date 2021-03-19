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BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU

DOĞU’NUN GÜZELLİK ABİDESİ: TOHMA KANYONU

19 Mart 2021 Cuma 18:03
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BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU

DOĞU’NUN GÜZELLİK ABİDESİ: TOHMA KANYONU

BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar. Yazılarımızı Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin üzerinden DR. MURAT AK SEYAHAT isimli sayfamıza beğeni yaparak takip edebilir, aynı isimli Facebook grubumuza da katılabilirsiniz. 

Hemen yanı başında şırıl şırıl akan Tohma Deresi’nin kenarından yükselen muhteşem güzellikteki sarp ve keskin yarlar. Kayısı cenneti Malatya’da muhteşem bir güzellik abidesi. Aynı zamanda Anadolu’nun büyük sufi ve erenlerinden Somuncu Baba Hazretleri’ne de mekan mihmandarlığı yapan Tohma Kanyonu, büyüleyici güzelliğiyle doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

 

HARİKULADE ENSTANTANELER SİZLERİ BEKLİYOR

Tohma Kanyonu’nda yürüyüş parkurunda yol almaya başlamanızla birlikte bambaşka bir dünyanın kapısının aralandığını hissedeceksiniz. Kuşların melodilerini ve hemen yanı başınızda akan derenin engin coşkusunu kulak verirken, hangi tarafa bakarsanız bakın doğanın cömertçe sergilediği muhteşem güzelliği karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

 

RAFTİNG İÇİN DE MUHTEŞEM BİR MEKAN

Tohma Kanyonu, rafting tutkunları için de son derece ideal bir mekan. Yaklaşık 4 km uzunluğundaki rafting parkurunda rafting yapmak, yaklaşık 45 dk. sürüyor. Kanyonun hemen giriş noktasında bulunan büroya uğrayıp rafting için detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

BELEDİYENİN MÜKEMMEL PEYZAJ VE REKREASYON ÇALIŞMASI 

Darende Belediyesi, Tohma Kanyonu çevresinde son derece yerinde ve güzel bir çalışmaya imza atmış. Düzenlenen yürüyüş ve dinlenme parkurlarıyla, kamelyalarıyla, havuzlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla Tohma Kanyonu’nun büyüleyici güzelliğinin sadece rafting tutkunları için değil, çok daha geniş kitlelere ulaşması mümkün hale getirilmiş.

 

SOMUNCU BABA HZ’NİN SON DURAĞI TOHMA KANYONU

Anadolu erenleri içerisinde oldukça önemli bir yeri olan Somuncu Baba Hazretleri, özellikle Yıldırım Beyazıd Han devrinde Bursa’da yaptırılan Ulucami’nin inşaatı sırasında işçilere dağıttığı birbirinden leziz ekmekleriyle ünlü. Sultan Beyazıd Han’ın damadı Emir Sultan Hazretleri’nin ricasını kıramayarak Bursa Ulu Camisi’nde ilk Cuma vaazını okuyan Somuncu Baba Hazretleri, meşhur olma endişesiyle Bursa’dan önce Aksaray’a sonrasında ise Darende’ye gelerek Tohma Kanyonu’nun hemen yanı başına dergahını kurar.

 

MANEVİ HAVAYI SOLUYUN 

Hulusi Efendi Vakfı tarafından restore edilen ve ziyaretçilerin istifade etmesine sunulan Somuncu Baba Hazretleri Külliyesi çevresinde birçok ilgi çekici ve görülmesi gereken noktalar bulunmakta.

 

DARENDE KAYISISI BİR MARKA

Malatya, ülkemizin en meşhur, en leziz kayısılarının yetiştiği bir bölge. Darende’de Malatya’nın en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri. Bu nedenle Darende ve Tohma Kanyonu ziyaretinizde tam da yerinde kayısının tadına bakmadan, dostlarınıza hediyelik paketler almadan Darende’den ayrılmayın.

 

DARENDE KEBABININ VE BALIK KÖFTESİNİN TADINA MUTLAKA BAKIN

Darende’ye kadar geldikten sonra muhteşem kebabının ve balık köftesinin tadına bakmadan ayrılmak olmaz. Kıymalı pilav servisi ile meşhur olan Darende kebabı, damakta unutulmaz bir lezzet bırakıyor.

 

MALATYA’YA YAKLAŞIK 110 KM

Tohma Kanyonu’na ulaşım son derece kolay. Malatya - Kayseri karayolunun 110. kilometresinde bulunan Darende’ye, Tohma Kanyonu yaklaşık 3 km. mesafede bulunuyor. Malatya üzerinden geldiğiniz takdirde Darende ilçe merkezini yaklaşık 1 km kadar geçtikten sonra Tohma Kanyonu tabelasını gördüğünüz yol ayrımından sağ tarafa dönerek Tohma Kanyonu’na rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

DOĞU’NUN GÜZELLİK ABİDESİ TOHMA KANYONUNA YELKEN AÇIN

İnşallah bir başka güzellik rotasında buluşmak dileğiyle; özgürlüğünüzü alın ve muhteşem doğal güzellikleriyle sizleri bekleyen Tohma Kanyonu’na yelken açın, hep seyahatte kalın.

Web Sitemiz: https://www.muratakseyahat.com/ 

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Instagram Sayfamız: https://www.instagram.com/drmuratakseyahat/?hl=tr

Önce Vatan Gazetesi

BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU
BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU
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