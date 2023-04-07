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Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

07 Nisan 2023 Cuma 18:57
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Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Bingöl

İlçede aralıklarda devam eden sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede, ilkbaharda adeta kış mevsimi yaşandı.

Vatandaşlardan Yusuf Efe Altay, yaptığı açıklamada, bu yıl kışın uzun sürdüğünü belirterek, "Normalde ilçemizde ekim ve kasım ayında beklenen kar geldi diye paylaşımlar yapılır. Şimdi de nisan ayı geldi kar gitmedi diye paylaşımlar yapacağız. Galiba 2024 kışına geçiş yapacağız gibi görünüyor." dedi.

Enes Karabulak da ilçede ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BingölkaryağışıBingölKarlıovaNisandakar
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