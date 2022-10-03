‘’BEYŞEHİRDE EŞREFOĞLU ÜNÜVERSİTESİ KURULSUN’’.

İbrahim Güray AYTEKİN

Özel Haber Araştırma - KONYA

Araştırmacı yazar arkadaşımız İbrahim Güray AYTEKİN in özel olarak hazırlayıp yayınladığı EŞREFOĞLU BEYLİĞİ Özel haberi sonrasında haberi okuyan Selçuk Üniversitesi Eski rektörlerinden Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU Arkadaşımız İbrahim Güray AYTEKİN’i arayarak ‘’Sizi tebrik ediyorum Çok güzel bir haber yapmıssınız tebrik ederim’’ tarihimizle ne kadar öğünsek azdır ifadelerini kullandı

Cumhuriyetin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Selçuk Üniversitesinin EFSANE REKTÖRü olarak tarihe geçen Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU kimdir Öncelikle onu sizlere aktarmak isterim

Abdurrahman Kutlu 1951, yılında Konya iline bağlı o yıllarda Çumra ilçesinin şirin bir nahiyesi olan AKÖREN ( Konya’nın İlçesidir.) de dünyaya geldi. İlkokul tahsilini Akören'de, ortaokulu ve liseyi Niğde 'de okudu. Liseden sonra 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1976 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji sınavını kazanarak ihtisasa başladı ve 1980 yılında ihtisasını tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. 1981-1982 yıllarında Ankara Etimesgut 400 yataklı Hava Hastanesi'nde askerlik görevini yaptı.

1983 yılı başında yeni kurulmakta olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalını kurdu. Fakültenin kuruluşunda çeşitli görevler yaptı. Fakültede Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Fakülte döner sermayesinin kurulmasında çalıştı ve yürütülmesinde uzun süre görev yaptı.

Fakültenin başlangıç yıllarında Branş dallarında Öğretim üyeleri eksiği vardı Anatomi öğretim üyesi olmadığı için öğrencilere, 3 yıl kas iskelet sistemi anatomisini anlatmış ve Ortopedinin yanında 3yıl Anatomi Anabilim Dalı’nın yönetimini yürütmüştür.

1985 yılında Doçent, 1992 yılında Profesör olmuştur. 1980’li yılların sonlarında kliniğin ihtiyaçlarına yardımcı olması ve mesleki bilimsel toplantılar düzenlemede kolaylık olması bakımından Konya Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ni kurdu. Daha sonra 1992 yılında Konya Ortopedi Vakfı’nı kurdu. Bu arada Pancar Ekiciler Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve o zamanın şartlarında pancar ekicisi çiftçilere özellikle sağlık hizmetlerinde önemli fayda ve kolaylıklar sağlanmasına vesile oldu. Köylü ile milletin kaynaşarak elele vererek gerçek kalkınmanın sağlanması ve Büyük önder ATATÜRK’ün KÖYLÜ BU MİLLETİN EFENDİSİDİR veciz sözü paralelinde bir hamle ülke çapında ilk defa Prof KUTLU tarafından başlatılmış oldu.

1995 Kasın ayında yapılan Rektörlük seçimlerinde en fazla oyu alarak seçimleri kazandı ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne resmen atandı. 1999-2000 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Başkalığı yaptı.1999 yılında yapılan Rektörlük Seçimlerinde yine en fazla oyu alarak Cumhurbaşkanı Süleyman Dmirel tarafından ikinci kez Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

İki dönem rektörlüğü döneminde Üniversite her yönden gelişti, büyüdü. Selçuk Ünüversitesi Fakülteleri ve Meslek Yüksek Okulları ile toplam öğrenci hacmi açısından Türkiye’nin en büyük Üniversiteleri arasında haklı ve onurlu yerini aldı.

Devlet ödenekleri yanında, Üniversitenin kaynakları iyi planlanmış ve kullanılmıştır. Üniversiteler içinde en fazla Meslek Yüksek Okuluna sahip olan ve sadece birinin binası olan Selçuk Üniversitesinin bu okullarının hepsi KUTLU’nun Rektörlüğü döneminde kendi binalarına kavuşturulmuştur.

Prof. Kutlu döneminde Özel sektörle beraber yap-işlet-devret modelleri ile,Üniversitenin ihtiyacı olan tesislere ve öğrenciler için uygulama alanlarına kavuşmuş ve aynı zamanda üniversiteye önemli kira geliri sağlayan tesisler kazandırılmıştır. Selçuk Üniversitesi Uygulama Oteli (İşletmeci önce Hilton olmuş ,daha sonra işletmeci değişmiş ve Rixos olmuştur) ve Gökkuşağı sosyal tesisi ve çarşısı bunların başında gelmektedir.

1997 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi ilk kez kendi bilgisayarını (Selçuk Blgisayar ) üretmeye başlamış ve güçlü bir bilgisayar altyapısı kurulmuş,okullar bilgisayar laboratuvarları ile donatılmış,öğretim elemanlarına kişisel bilgisayarlar verilmiştir..Prof KUTLU döneminde Üniversite Kampüsünde 5700 metre kare kapalı alanda ,,ülkemizin en büyük ,çok özellikli bilgisayar merkezi kurulmuştur ( iki bin bilgisar kapasiteli)

Bu dönemde yeni fakülteler, bölümler açılmış ve her yıl öğrenci sayısı artmıştır. Açılan fakültelerden en göze çarpanı ikinci tıp fakültesi olmuştur.

Bu tıp fakültesi 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in desteği ile kurulmuştur.1998 senesinde Üniversiteyi ziyaretlerinde ikinci Tıp Fakültesinin kurulma gerekçesi ayrıntılı olarak kendilerine antalılmış ve O da münasip olacağını belirtmiş ve prosedür üniversite tarafından başlatılmıştır. Ancak YÖK olumsuz görüş belirtmiştir. Cumhurbaşkanımız durumdan haberdar edilmiş ve O da YÖK e yazılı talimat vererek fakültenin kurulmasına enbüyük desteği vermiştir..Üniversitenin iki tıp fakültesi olunca bunların isimlerinin ne olacağı MEB tafından istenmiş ve tıp fakültelerinin bulunduğu ilçeler dikkate alınarak Meram ve Selçuklu Tıp Fakülteleri teklifi yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülerek yapılanmaları bu adlar altında olmuştur.Daha sonra bir bakıma üniversitenin ikiye bölünmesinden sonra, iki üniversitenin de birer tıp fakültesi olmuştur.

Prof. KUTLU’nun Rektörlüğü döneminde öğrencilerin uygulama alanlarına büyük önem verilmiş, bunlara yönelik tesisler kurulmuştur. Turizm ve Otelcilik programındaki öğrenciler için Selçuk Üniversitesi Uygulama Oteli (Hilton ,sonra Rixos ),İletişim fakültesindeki öğrenciler için Üniversite Televizyonu (1997) Üniversite rayosu, Ziraat Fakültesi öğrencileri için seralar,Veteriner Fakültesi öğrencileri için çiftlik,hayvan Hastanesi ve hayvan ambulansı, Öğretmenlik programlarındaki öğrenciler için İhsan Doğramacı Aanaokulu ve Esentepe İlköğretim okulu , Bedeneğitimi ve tüm öğrencilerin yararlanmaları için Stadyum,kapalı spor salonu,olimpik yüzme havuzu,tenis sahaları yaptırılmıştır.

Yine bu dönemde kampüsün en önemli meselesi olan su işi çözülmüştür. 12 Eylül dönemi Yükselen kasabası Belediye başkanlarından Konya gazeteciler Cemiyeti Başkanı hemşehrisi Hanefi AYTEKİN’in önerisi ile İçecek ve sağlıklı kullanacak su olmayan kampüse 24 ve 10 kilometre mesafelerden getirilen sularla kampüs kaliteli suya kavuşturulmuştur.( Su Kaynaklarının çıktığı yerleşkelerdeki yaşayan insanların Tıp fakültelerindeki birçok hizmetten ücretsiz yararlanmalarına olanak sağlanmıştır. )

Prof KUTLU ‘nun Rektörlük Görevi sona ererken, Alaeddin Keykubat,Eğitim;Meram Tıp, Karaman Kampüsleri ile şu özellikleri yönünden Ülkemizdeki Üniversiteler içinde ilk sırada idi: Öğrenci sayısı, Bilgisayar altyapısı ve bilgisayar sayısı, Sahip olduğu Spor tesisler, Kapalı alan büyüklüğü.

2004 yılında Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Kurucu Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın daveti üzerine Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği’ne atandı. Başkent Üniversitesi’nin Konya’da bulunan Uygulama ve Araştırma Merkezi ve daha sonra kurulan Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yöneticiliğini yürütmektedir.

Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu ile evli olup, Gözde ve Gökçe isminde iki kızı vardır.

Rektörlük görevini sonlandırdıktan sonra kendisini üzen bir olay yaşandığını da ifade eden KUTLU; Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Süleyman Demirel Kültür Merkezinin adının Sultan Alparslan Kültür Merkezi, yine aynı kampüste bulunan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunun adının da, Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu olarak değiştirildiğini öğrenen Prof. Kutlu, "Bu değişikliklere bir anlam veremedim. Hangi ihtiyaçtan doğdu diye düşündüm, mantıklı bir cevap bulamadım. Bunları hem çok yadırgadım, hem de yapılanlara çok üzüldüm" dedi.



Prof. Kutlu, mevcut Rektör Prof. Aksoy'a bir mektup gönderdi mektubu, "Yeni isimleri bu şekilde değil de, kendi rektörlük döneminizde yaptığınız veya yapacağınız tesislere verseydiniz daha şık ve daha etik olurdu. O zaman üniversite içinde ve dışında sadece gözlerde değil, gönüllerde de yeriniz yüksek olurdu" eleştirisiyle tamamladı…

Burada kısa biyografisini ve özgeçmişini sunmaya çalıştığım Rektör Prof. Dr. KUTLUnun Yaptığı hizmetlerle büyütüp geliştirerek yeni nesillere devrettiği Selçuk Üniversitesi Bağrından birçok yeni Üniversitenin oluşumuna zemin hazırlamış yüzbinlerce öğrencinin eğitim öğretim ve meslek edinme kapısı olmuştur.

Benim EŞREFOĞLU BEYLİĞİ başlıklı yazımdan büyük heyecan duyduğunu bizzat ifade eden Prof. Dr. KUTLU

Rektörlük Görevi sırasında Belediye Başkanı Adil Bayındıra Akseki yolu üzerinde Eşrefoğlu Ünv nin yerini ayırın demiştim. Zaman geçmiş değil.

Beyşehirde önemli yatırımlar, okullar yaptıran Ali Akkanat Üniversitesi ni kurun demiştim, Konya Milletvekili sayın Kabakçıya. Onun da zamanı geçmiş değil. Dedi

Efsane Rektör Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU şimdi yıllar önce ön fizibilitesini bizzat yaptığı ve alt yapısı hazır olan EŞREFOĞLU ÜNİVERSİTESİ nin BEYŞEHİR ilçemizde kurularak Eğitime suratle kazandırılması gerektiğini ifade etti ve inşallah bu önerimiz çok sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından hayata geçirilir ve böylece tarihin derinliklerinden medeniyetimize iz bırakan atalarımızın da adını taşıyan yeni bi,r eğitim kurumuna kavuşuruz…

Beyşehir çok potansiyeli olan bir yer. Farkında olmasak da.

Beyşehir gölü çok büyük zenginlik. Beyşehir Yolların kesişme noktası. Tarihi göç yolları ve ticari hareket yolları Beyşşehirden geçmektedir. Beyşehir Dağ, mağara turizmi bakımından son derece zengin bir ilçedir, Turistik tesisler, Kongre merkezleri, Ulusal ve milletler arası kongreler, Su spor yarışmaları vb. Özetle Tarihle doğanın muhteşem bir bileşkesidir BEYŞEHİRİMİZ…