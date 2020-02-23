Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın...
Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
Sergen Yalçın: Kazanmamız gerekiyordu
Sergen Yalçın: Kazanmamız gerekiyordu
Çimşir: Bizim bir hedefimiz ve hayalimiz var
Çimşir: Bizim bir hedefimiz ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Türkiye'nin önemli doğal dalyanlarından Beymelek’te 23 familyaya ait 44 tür balık yetişiyor. Beymelek Dalyanı, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

23 Şubat 2020 Pazar 09:25
0 Okunma
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı

Beymelek Dalyanı, toplam 355 hektar alanı kaplıyor. Bunun 225 hektarlık bölümü sulak alandan, kalan 100 hektarlık bölüm ise taşkın alanından oluşuyor. Beymelek Dalyanı merkezi Beymelek Mahallesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi tarafından işletiliyor. Dalyan, yeni tespitlerle birlikte 44 tür balığın beslenme ve büyüme alanı. Denizde üreyen balık türleri ve mavi yengeçler, nisan- ağustos döneminde Beymelek Dalyanı'na giriş yapıyor. Yavru türleri, özellikle yaz döneminde sürüler halinde dalyanda geziyor ve besleniyor. Burada beslenen balıklar büyüyor.

Buradaki balıklar belirli bir büyüklüğe gelince ekim ayı başından itibaren dalyanın ağzında kurulan kuzuluklara giriyor. Kuzuluğa giren balık türlerinden çupra ve levreklerin büyükleri anaç olarak yavru balık üretiminde kullanılıyor. Kuzuluklara giren çupra, levrek ve diğer tür balıkların bir bölümü, yeniden üremeleri için tekrar denize bırakılıyor. Bir kısmı da vatandaşlara satılıyor. Dalyanın ağzı açıldığı zaman nisan ayı başından itibaren kalan balıklar ve mavi yengeçler yeniden yumurta bırakmak, üreme yapmak için denize açılıyor. Birçok göçmen kuş türü de yine dalyanda kışlıyor. Bazı kuş türleri yıl boyu dalyanda kalıyor. Dalyanda aynı zamanda enstitü tarafından yürütülen bir projeyle balık türleri ve türlerin davranışları üzerinde araştırmalar yapılıyor. İzleme sisteminde balıkçılık, akustik, çevresel, görsel, fiziko-kimyasal parametreler gözlemleniyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Beymelek Dalyanı ülkemizdeki doğal dalyanlardan bir tanesidir. Enstitümüzün sınırları içinde bulunur. Yaklaşık 355 hektar alana sahiptir. Bunun 100 hektarı taşkın sahası. 255 hektarı sulak alandır. Dalyanda başlıca çupra, levrek, mırmır, kefal türleri olmak üzere 23 familyaya ait 44 tür balık tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili izleme çalışması bir AB projesi kapsamında devam etmektedir. Meteorolojik veriler, akustik veriler, görsel veriler, plankton ve su kimyası gibi verileri farklı sistemlerle, elektronik cihazlarla ölçerek, dalyanda balıkların hangi bölgelerde lokalize olduklarını ve davranışlarını ölçmeye çalışıyoruz. Bunun dışında bir kuzuluk sistemi var. Kuzulukta da dalyana giren çıkan balıkları kontrol altına alıp, anaç özelliği gösteren levrek, çupra gibi türleri de anaç ayırımı yapıyoruz. Bunları da enstitümüzün üretim tesislerinde yavru balık üretiminde kullanıyoruz. Bunun dışında kalan balıklara mutlaka bir üreme şansı veriyoruz. Denize iade ediyoruz. Üreme özelliği olamayanları da vatandaşımız sofralık olarak sunuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beymelek DalyanıBalıkDoğaAntalyaDemreKuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler
Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış 
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış 
Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında
Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında
İstanbul'da market ürünlerinde denetim
İstanbul'da market ürünlerinde denetim
HUSUMETLİ İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI
HUSUMETLİ İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI
DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI
DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI
Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu
Çalıkuşları Kanatlarını Açtı
Çalıkuşları Kanatlarını Açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı