BEYAZ CENNET: TUZ GÖLÜ

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar.

Cennette sadece yeşilin olmadığını anımsatan beyazın muhteşem güzelliği. Sadeliği ve temizliği yansıtan beyazın, Anadolu bozkırında adeta vaha oluşturan zerafeti. Her yıl onbinlerce ziyaretçisini misafir eden Tuz Gölü, alabildiğince uzanan bembeyaz rengiyle doğa ve manzara tutkunları için biçilmiş bir kaftan.

ÜÇ İLİMİZİN KESİŞME NOKTASINDA

Tuz Gölü; yurdumuzda Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırlarının tam da kesiştiği bir noktada, İç Anadolu bölgesi sınırlarımız içerisinde bulunuyor. Van Gölü’nden sonra ülkemizin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü’nde aynı zamanda Türkiye’nin tuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ı karşılanmaktadır.

TEKTONİK BİR ÇUKURLUK İÇERİSİNDE

Tuz Gölü, tektonik bir oluşum. Etrafındaki dağlar ve platolara oranla gömülmüş bir çukurluğun en derin yerinde bulunmaktadır. Bu çukurluk doğu batı ve güneyden fay hatları ile çevrili olup tektonik hareketlenme zaman zaman devam etmektedir.

DIŞARIYA AKINTISI OLMAYAN KAPALI BİR HAVZA GÖLÜ

Tuz Gölü, yurdumuzun en az yağış düşen alanlarından birinde yer almaktadır. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurumaktadır. Tuz Gölü’nde ortalama su seviyesi 40 cm. civarında olmaktadır. Yağışların yoğunlaştığı ve kar sularının göle eriştiği özellikle Mayıs ayında ise gölün derinliği yaklaşık 110 cm.ye ulaşabilmektedir.

HER YIL YAKLAŞIK 30 CM.’LİK TUZ

Göl, yaz aylarında kuruduğunda 10 ile 30 cm.lik tuz tortusu ortaya çıkmaktadır. Her yıl yenilenen bu süreç sayesinde ülkemizin önemli miktarda tuz ihtiyacı gölden karşılanmaktadır. Tuz Gölü’nde tuz oluşumu meteorolojik suların yeraltına inmesi ve bu katmanda bulunan tuz kütlelerini (domlarını) eritmesi ve tektonik fay hatları yoluyla yüzeye taşımasıyla gerçekleşmektedir.

ŞEREFLİKOÇHİSAR EKONOMİSİ TUZA BAĞLI

Gölün hemen yanıbaşında bulunan Şereflikoçhisar’da çok sayıda tuzu yıkayıp öğüten tuz fabrikaları bulunmaktadır. İlçe ekonomisi tarıma ve gölde üretilen tuza dayalı olup yan sektörlerle birlikte çok sayıda istihdama da olanak sağlamaktadır. Yazın buharlaşma sonucunda açığa çıkan tortu tuz tabakası, makinalarla kazınıp tuzlalarda toplandıktan sonra tuz fabrikalarına taşınmaktadır.

2001 YILINDAN BERİ ÖZEL KORUMA BÖLGESİ

Muhteşem bir güzelliğe ve beyazın asil zerafetine sahip Tuz Gölü ve çevresi, 2001 yılında alınan son derece yerinde bir kararla özel koruma alanı ilan edilmiş.

FLAMİNGOLARIN ÜREME BÖLGESİ

Dünyamızın en güzel canlılarından biri olan flamingoları sevmeyenimiz yoktur. İşte bu harika kuşların en önemli üreme ve artemia salinalar ile beslendikleri bölgelerinden biri Tuz Gölü. Her yıl on binlerce flamingo sürüsünün kış aylarında üremek için konakladığı ve eylül ayında göç ettiği Tuz Gölü, aynı zamanda bu sürüleri fotoğraflamak ve izlemek için bölgeye gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarını da misafir ediyor. Tuz Gölü bununla beraber Sakarca kazının da ikinci büyük üreme merkezi konumunda bulunuyor.

ÜLKEMİZİN DOĞALGAZ DEPOSU

Özellikle kış aylarında tedariği ve basıncı azabilen doğalgaz, ülkemiz için önemli bir enerji kaynağı. Bu sorunlara çözüm bulabilme amacıyla Tuz Gölü’nün altında bulunan tuz bloklarının içerisine doğalgaz deposu inşa edilmiş ve halen de çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Sultanhanı’nda yaklaşık 1 milyar m3 doğalgaz kapasiteli 12 suni tuz mağarası yapılmaktadır.

KORUMA TEDBİRLERİ ACİLEN ARTIRILMALI

Ülkemizdeki çoğu doğal zenginlik gibi Tuz Gölü’de kirlenme ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Göl çevresindeki aşırı tuzlanmanın yüzde 32 seviyelerine ulaştığı, göl havzasında bulunan yaklaşık 28 bin su kuyusundan 16 bininin kaçak olduğu ve yer altı sularında son 30 yılda yaklaşık 14 metrelik bir azalmanın meydana geldiği bu sorunlara karşı acilen önlem alınması gerektiği belirtilmektedir.

ULAŞIM SON DERECE KOLAY

Yurdumuzun en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Tuz Gölü’ne ulaşım son derece kolay. Seyir ve yürüme teraslarının olduğu bölgeye Ankara’dan Mersin – Adana karayolunu takip ederek Şereflikoçhisar’a gelmeden önce yol hattındaki tabelaları takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

BEYAZ CENNET TUZ GÖLÜ’NE YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve beyazın muhteşem tonlarını, tuzun ayaklarınızı rahatlatıcı dinginliğiyle, flamingoların insana keyif veren seyriyle sizleri bekleyen Tuz Gölü’ne yelken açın, hep seyahatte kalın…

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