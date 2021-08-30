Betül Sözen Akademi İsimli Hesabından Yaptığı Paylaşımlarla İnsanların Hayatına Dokunuyor

HABER: MURAT UYGUR

Betül Sözen Trabzon’da yaşamakta ve motivasyon konuşmacısı olarak hizmet vermektedir. İki çocuk annesi olan Sözen, evlidir. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla insanların hayatına dokunarak onların hayatında olumlu değişiklikler meydana getirmesine yardım etmektedir.

242 bin gibi hiç de azımsanmayacak bir takipçi sayısına sahiptir. Dolayısıyla bu hesap üzerinden yaptığı paylaşımlar da bir o kadar önem kazanmaktadır. Kendisinden seans alan ve sayfasından devamlı olarak paylaşımlarını takip eden kişilerin yazdığı yorumlarla çok faydalı paylaşımlar olduğu da görülmektedir.

“Ben bu sayfada yaptığım her paylaşım için öncelikle araştırma yapıyorum. Hangi konuda hangi cümlelerin daha etkili olacağını düşünüyorum. Sonrasında yazıya dökerek paylaşıyorum. Geri dönüşlerden anladığım kadarıyla pek çok insanın hayatına dokunuyorum. O yüzden de bu paylaşımları özenle seçiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle Betül Sözen Instagram hesabı ile ilgili açıklamalara da yer verdi.

Okullar Bir An Önce Açılmalı. Okullar Çocuklar İçin En Güvenli Yerlerdir

İki çocuğundan birinin okula gitmekte olduğunu ve diğerinin evde eğitim aldığını ifade eden Betül Sözen, pandemi yasaklarının yumuşatılabileceğini savundu. Özellikle belli yaşlarda ve evde yalnız kalmak zorunda olan çocukların pek çok tehlikeye çok daha fazla açık olduğunu söyledi. Okulların biran önce açılması gerektiğini, kurallara uymayanlara yaptırım uygulanabileceğini ve isteyen vatandaşın çocuğunu okula göndermesinin sorunu çözeceğini düşündüğünü “ Okul çağındaki küçük çocuklar için en güvenli yer okuldur. Tek başına denetimsiz ve savunmasız kaldığı evler ve sokaklar değildir. Bu bağlamda okullar katı hijyen kuralları ile birlikte açılmalıdır. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanabilir. Hatta okula göndermek isteğe bağlı olabilir. Ama isteyen ve evde yalnız kalmak zorunda olan çocuklar için okullar açılmalıdır.” diyerek ifade etti.