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BEREKETİNLE, HUZURLA GEL YA ŞEHR-İ RAMAZAN

Ramazan ayında ibadetin yanı sıra sağlıklı beslenmeye de dikkat etmemiz gerekmektedir.

06 Nisan 2023 Perşembe 19:20
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BEREKETİNLE, HUZURLA GEL YA ŞEHR-İ RAMAZAN

NEŞEM ÇELİK

Merhabalar sevgili dostlar, 

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı, kudsiyeti ve fazileti Kur'an ve Sünnet ile sabit olan, aynı zamanda ''On Bir Ayın Sultanı'' olarakda kabul edilir.

Hz.Peygamberin mübarek bir ay olarak nitelendirdiği, Kur'anı Kerimin indirilmeye başlandığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesinin yer aldığı, Teravih namazı, Fıtır sadakası, İtikaf sünneti, Mukabele geleneği gibi güzellikleri bünyesinde barındırır.

İslamın 5 şartının en önemli ibadetlerinin başında gelen Oruç, Allahın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar.Ve bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur.

Tutulan oruç nefsi terbiye eder, bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için sabır ayıdır.Al-i İmran Suresi 146.ayetinde ''Ey İman Edenler! Sabredin.Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın ''buyurmuştur.Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

Ramazan ayında ibadetin yanı sıra sağlıklı beslenmeye de dikkat etmemiz gerekmektedir.Çünkü bu ayda yemek saatlerimiz değişeceği için bedenimize eziyet etmeden sağlığımıza dikkat ederek ibadetimizi yerine getirmeliyiz.

- Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

- Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenin.

- Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.

-Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın.

 Sahur da süt, yoğurt, yumurta, peynir, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan kahvaltı yapabilir yada çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatalardan oluşan bir menü seçebilirsiniz.

İftar yemeklerine de iftariyelik dediğimiz kahvaltı çeşitleri veya mideyi rahatlatarak çalışmasını kolaylaştıracak çorba ile başlayabilir, 10-15 dakika sonra da ana yemeğe (et yada sebze yemekleri) geçebilirsiniz.

Hem enerjji veren hemde kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler beyaz ekmek, pirinç, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vs, tercih edin.

Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahurda bol bol su tüketin.

Ramazan sofralarımız çeşitli ve bereketli  olacağından yemek sonunda tatlıya da yer veriyorsanız, ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin.

Ayrıca bu ay da yemek pişirme yöntemleri de önemli olup, kızartılmış, kavrulmuş, tütsülenmiş yemekler yerine haşlama, ızgara, buğulama ve fırında yapılan pişirme tekniklerini kullanarak sağlıklı yöntemlerle yemeklerinizi hazırlayın.

Uzun bir süre aç kalan mideyi yormadan sağlıkla beslenmenize dikkat ederek, güzel bir Ramazan ayı sonrası gelecek Bayram da sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi sağlayacaktır.

Ramazan ayı bereket ayı, sabır ayı dediğimize göre: Ülkemizin bu ay da, sevgiyle edilen dualar ile bereketli, huzurlu, özgürce yaşayacağı, adaletin sağlanacağı ve yerini bulacağı, Atamızın bize emanet ettiği topraklarda demokratik güzel Bayramlara esenlikle, coşkuyla, sevinçle çıkacağımız yarınlar diliyorum.

İftar sofralarınız için pişirebileceğiniz bir kaç tarifi sizler için hazırladım.

Sofralarınız bereketli, Ramazan ayınız sağlıkla geçsin.

Sevgiyle...

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BROKOLİ ÇORBASI

MALZEMELER:

1 orta büyüklükte Brokoli

1 ad kuru soğan

1 ad patates

1 ad havuç

2 yemek kaşığı un

1 kahve fincanı zeytinyağ

2 su bardağı süt

4.5-5 su bardağı sebze suyu

Tuz & Karabiber

HAZIRLANMASI:

Bütün sebzeleri ayıklayın yıkayın ve iri parçalar halinde doğradıktan sonra buharda pişirin.

Tencereye zeytinyağını alın ve unu ekleyerek orta ateşte kavurun.

Sütü ve sebze suyunu ekleyin.

Sebzeleri de ilave ederek 5 dakika birlikte kaynatın.

Tuzunu ve karabiberini ekleyin.

Pürüzsüz kıvam alması için rondodan geçirin.

Afiyet olsun.

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BOHÇA KEBABI

MALZEMELER:

İÇ MALZEMESİ.

300 gr Dana kuşbaşı,

1 ad kuru soğan

5 ad sivri biber

3 ad domates

1 ad havuç

Tuz & Karabiber

1 su bardağı su

HAZIRLANMASI:

Düdüklü tencenize zeytinyağını alın ve orta ateşte kızdırdıktan sonra etleri ekleyerek kavurmaya başlayın.

Etler önce suyunu bırakacak ve akabinde tekrar suyunu çekecektir.

kuru soğanı küçük doğrayın ve suyunu çeken etlere ekleyerek kavurmaya devam edin.

Diğer sebzeleri küpler halinde doğrayarak ilave edin.

Tuz,karabiber ve suyunu ekleyerek kapağını kapatarak 15 dakika pişirin.

KREP İÇİN:

1 ad yumurta

1 kahve fincanı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağ

3 yemek kaşığı un

1/2 çay kaşığı karbonat ve tuz

HAZIRLANMASI:

Bir kase içine sırayla bütün malzemeleri ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

10 dakika buzdolabında bekletin.

Daha sonra 24-26 cm çapında krep tavanızda takribi 1,5 kepçe hamurdan dökerek kreplerinizi arkalı önlü pişirin.

Her bir krep'in içine suyunu süzdüğünüz etleri yerleştirerek bohça şeklinde sarın.

SOS İÇİN:

4 yemek kaşığı domates rendesi yada püresi

2 yemek kaşığı zeytinyağ

az tuz

1 çay bardağı su 

HAZIRLANMASI:

Bütün malzemeleri karışrın ve orta ateşte bir taşım kaynatın.

HEPSİNİN HAZIRLANMASI:

Küçük bir borcam yada tepsiye sosu alın,üzerine hazırladığınız bohça kebabını yerleştirin.Arzuya göre kaşar peyniri rendesi de ekleyebilirsiniz.

190 derece de ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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BADEMLİ PİLAV

MALZEMELER:

2 su bardağı baldo pirinç (10 dakika soğuk suda bekletin)

1 kahve fincanı zeytinyağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1,5 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolma fıstığı

1 kahve fincanı dolusu kabuğu soyulmuş badem

Tuz

2,5 su bardağı tavuk suyu

HAZIRLANMASI:

Tencerenize zeytinyağını alın orta ateşe oturtun.

Suda bekleyen pirinçleri süzerek ekleyin ve tuzunu ilave ederek 5 dakika kavurun.

Kuş üzümü ekleyin karıştırın ve tavuk suyunu vererek kısık ateşte kapağını kapatarak pişmeye bırakın.

Diğer bir tavaya tereyağını alın eritin.

Dolma fıstıklarını ve bademleri ekleyerek pembe renkte kavurun.

Suyunu çeken pilava kavurduğunuz badem ve fıstıkları ekleyerek hafifçe karıştırın ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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FIRIN SÜTLAÇ

MALZEMELER:

2 lt Süt

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağından 2 parmak eksik pirinç

1 ad yumurta sarısı

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN:

Fındık kırıkları

HAZIRLANMASI:

Süt ile şekeri tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Ayrı bir kasede pirinci 1 su bardağı su ile yumuşayana kadar kaynatın.

Yumuşayan pirinci süzün ve kaynayan süt ve şekere ekleyin.

Bir kasede yumurta sarısı ve nişastayı 1/2 su bardağı su ile karıştırın.

Kaynamakta olan sütlaçtan bir kepçe alarak alıştırdıktan sonra tencereye yavaş yavaş ekleyerek hızlıca karıştırın.

Karıştırarak 15 dakika kaynatın.Akışkan ama kıvamlı olacaktır.

Ilık hale gelince çömlek kaselere paylaştırın.

Fırın tepsisine yarısına kadar su koyduktan sonra sütlaç kaselerini yerleştirin.

Fırınınızın ızgara bölümünü yüksek ateşe getirin.

Kısa sürede sütlaçlarınızın üzeri kızaracaktır.

fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

iyice soğuduktan sonra servis esnasında üzerini fındık kırıkları ile süsleyin.

Afiyet olsun.

Önce Vatan Gazetesi

BEREKETİNLE, HUZURLA GEL YA ŞEHR-İ RAMAZAN
BEREKETİNLE, HUZURLA GEL YA ŞEHR-İ RAMAZAN
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