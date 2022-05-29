Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Belgrad Ormanı'na piknikçi akını

İSTANBUL'da hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. 

29 Mayıs 2022 Pazar 20:42
Belgrad Ormanı'na piknikçi akını

İSTANBUL, (DHA)


Aileleriyle piknik yapmak isteyen İstanbullular, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Belgrad Ormanı'nın içinden geçen Bahçeköy Kemerburgaz yolunda ise trafik durma noktasına geldi.  

Ailesiyle birlikte vakit geçirmek için geldiklerini söyleyen Eser Altın, "Bugün çok güzel bir gün. Hep beraber ailece yemeğe geldik, eğleniyoruz. Her şey güzel, insanlar olabildiğince, bu şartlar altında iyi olmaya çalışıyorlar" dedi.  Doğada rahatlamak için geldiklerini ifade eden Özkan İnci ise, "Sabah sakindi ama, şu an inanılmaz yoğunlaştı. Tabii insanlar İstanbul'un bu betonarme yoğunluğundan kaçıp buraya geliyor. Bu da çok normal bir şey" diye konuştu. 

Piknik yapmak için araçları ile Belgrad Ormanı'na girmeye çalışanlar, trafik yoğunluğundan dolayı sıkıntı yaşadı. Nerdeyse durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalışan Nizam Kartal, "İlerlemekte güçlük çekiyoruz. Sadece iki gişe var. Bu gişeleri genişletmeleri lazım. Alternatif yol yapmaları lazım" dedi. 

Göztepe'den geldiğini söyleyen Turgay Karataş da, "Yapacak bir şey yok. İstanbul'dan ancak bu şekilde çıkabiliyoruz" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulHafta SonuBelgrad Ormanıönce VatanPiknikçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İSMİ RAUF DENKTAŞ
TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İSMİ RAUF DENKTAŞ
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler
Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor
Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor
HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…
HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…
I. OSMANLI SULTANI  SÜLEYMAN NASIL KANUNİ VE NASIL MUHTEŞEM SÜLEYMAN OLDU.?
I. OSMANLI SULTANI  SÜLEYMAN NASIL KANUNİ VE NASIL MUHTEŞEM SÜLEYMAN OLDU.?
Dünya edebiyatının en ünlü isimlerinden biri Ernest HemIngway'in hüzün ve acılarla dolu yaşam öyküsü 
Dünya edebiyatının en ünlü isimlerinden biri Ernest HemIngway'in hüzün ve acılarla dolu yaşam öyküsü 
Tunceli'de yaban hayatının zenginliği fotokapanlara yansıdı
Tunceli'de yaban hayatının zenginliği fotokapanlara yansıdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi