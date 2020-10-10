Baykuş Ödülü Aldı

İSTANBUL- Bir asrı aşkın deneyime sahip olan ve annelerin gönül rahatlığıyla tercih ettiği Hero Baby, yeni bir başarıya imza attı. Marka, ulusal ve uluslararası ödüllerine, Baykuş Ödülleri’nin Araştırmacı Baykuş kategorisinde kazandığı Bronz ödülü de ekledi.

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) tarafından düzenlenen ve araştırmanın iş süreçlerine sağladığı katma değeri, yarattığı etki ve önemini vurgulamak amacıyla her yıl başarılı projelerin ödüllendirildiği Baykuş Ödüllerinde bu yıl 148 farklı proje yarıştı ve dijital törende sahiplerine kavuştu.

Hero Baby, kavanoz mama kategorisi için Kantar Türkiye ile yaptığı araştırma Araştırmacı Baykuş kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

Elif Hayvalı