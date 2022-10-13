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Baydar'a istihdam ve ekonomiye katkı ödülü

ABK Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar, 'En Başarılı Ekonomiye Katkı ve İstihdam Ödülü'ne layık görüldü

13 Ekim 2022 Perşembe 19:10
Baydar'a istihdam ve ekonomiye katkı ödülü

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

By Protokol Dergisi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan “3. Gümüş Kariyer Ödülleri”, İstanbul’da Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilecek. 5 Kasım tarihinde yapılacak olan etkinlikte yavaş yavaş ödüllerin sahibi de belli olmaya başladı. 3. Gümüş Kariyer Ödülleri içerisinde ABK Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar'a 'En Başarılı Ekonomiye Katkı ve İstihdam Ödülü' verilecek. Konuyla ilgili Baydar'ın yaptığı açıklamada, "Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Ülkemiz için eğitim, ekonomi, istihdam, turizm ve endüstri alanlarında çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ülkemizin üretim gücünü temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor, tüm paydaşlarımızı kapsayan kalkınma ve büyüme yaklaşımımız ile sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz. Bu duygularla bu ödülü bana layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum" açıklamasına yer verdi. 

ABK ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET BAYDAR KİMDİR?

ABK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar 1967 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Baydar Lisans eğitimini AÜ İşletme Fakültesinde 1993 yılında tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde ve yine aynı üniversitenin İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisansını yapan Ahmet Baydar, Doktora eğitimini de Aston American University’de “Business Administration” alanında gerçekleştirerek “doktor” unvanını aldı.

Dış ticaret ve gıda dalında iş hayatına atılan Ahmet Baydar 1994’te Türkiye’nin en büyük zincir özel yurdu olan İdeal Yurtlarının ilk şubesini açtı. Konya’nın yanı sıra Ankara, Aksaray ve İstanbul’da eğitim gören öğrencilerin barınma sorunlarına destek olan İdeal yurtlarının en büyük zincir öğrenci yurdu olarak günümüzde sektöründe lider olması da bu çalışmanın ve öğrenciye verilen önemin getirisi oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren özel öğrenci yurtları işverenlerinin bir araya gelerek seslerini duyurmak, sektörel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası’nın (TÜYİSEN) kurulmasını sağlayarak kurucu genel başkanı oldu. Genel Kurul’da yapılan ilk seçimlerde oy birliği ile genel başkan seçildi. Halen bu görevini yürütmektedir.

Ahmet Baydar Konyaspor kulübünde yönetimde görev yapmasıyla da Konya sporuna hizmetini sundu. Asbaşkanlığını da yürüttüğü Konyaspor yönetiminde de başarılı bir yönetim oluşturmakta üzerini düşen görevi yerine getirdi. Bu dönemlerde Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu, Süper Kupa Şampiyonu ve Avrupa liglerinde ilk kez mücadele etme şansına da erişti.

Babasının sevgiyle kurduğu ancak yürütemediği Anadolu’da Bugün gazetesini tekrar yayın hayatına geçiren Ahmet Baydar; aynı zamanda şirketleri bünyesine ETS Tur’un Konya acentesi olarak BYD Rumi Turizmi de kattı. Tanınmış pizza markalarından Pizza Locale kurumunu da Konyalı ile buluşturan ABK Şirketler Grubu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar oldu. İvekim Kimya’da endüstriyel temizlik ve hijyen ürünleri üretimine adım attı.

Önce Vatan Gazetesi

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