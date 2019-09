BATININ EN GÜZEL RÜYAYA AÇILAN KAPISI: FETHİYE

MURAT AK, Cemile DÜKEN

Sevgili dostlar hepinize merhabalar, kucak dolusu selamlar. Bu gezimizde sizlerle birlikte ülkemizin en güzel cennet köşelerinden biri olan Fethiye’yi gezeceğiz. Muğla ilinin on üç ilçesinden biri olan Fethiye, olağanüstü bir güzelliğe sahiptir. Turizm açısından oldukça gelişmiş bir yerdir. Fethiye, yurtiçi ve yurtdışından gelen yerli yabancı turistlerin Bodrum’dan sonra ikinci turizm merkezidir. İlçenin eski adı Meğri’dir. Meğri ‘uzak diyar’ anlamındadır. Eğer ülkemizin batı kesimine, Muğla’ya yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biridir.

DOYUMSUZ BİR SAHİL: ÇALIŞ PLAJI

Muğla Fethiye’de bulunan adeta bir doğa harikası olan Çalış Plajı, bir diğer adıyla ‘Koca Çalış’ çevresinde en bilinen turistik yerlerden biridir. Kilometrelerce uzunluktaki kumsallarıyla her yaz çok sayıda turiste ev sahipliği yapar. Dalaman’da bulunan havaalanına yarım saat mesafede Fethiye’ye ise 7 km uzaklıktadır. Ulaşım konusunda belediyenin çok küçük maliyetli servisleri bulunmaktadır. Muğla’ya yolunuz düşerse mutlaka uğrayıp denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz bir plajdır.

DÜNYA’NIN EN GÜZEL KUMSALI: ÖLÜDENİZ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, ‘Dünya’nın En Güzel Kumsalı’ unvanına sahiptir. Turizm açısından Türkiye’mizde önemli bir yerdir. Deniz, kum ve güneşi doya doya yaşamak istiyorsanız mutlaka gitmeniz gereken yerlerden biridir.

TAŞ EVLER DİYARI: KAYAKÖY

Fethiye’de bulunan eski yerleşimlerinden Kayaköy, Likyalılar tarafından inşa edilmiştir. Likyalılardan sonra Rumlar, Rumlardan sonra ise Türklerin ikamet ettiği bir yerdir. Fakat Türkler buraya uyum sağlamayınca terk etmişlerdir. Maalesef ki sevgili dostlar, Kayaköy, sonradan değeri bilinen bir yerdir. Yaklaşık 4000 kadar kullanılmayan ev bulunan bu eşsiz güzellikte ki Kayaköy’de sanat atölyesi gibi sosyal etkinlikler yapılabilecek daireler bile inşa edilmiştir. Kayaköy’e köy demek biraz basit kaçıyor aslında. Kayaköy’ün muhteşem manzarasını seyretmek için Hisarönü’ne geldikten sonra yaklaşık 5 km daha ilerlerseniz bu muhteşem güzellikle karşı karşıya kalacaksınız. Şimdiden iyi eğlenceler.

DERİN BİR GÜZELLİK: SAKLIKENT KANYONU

Ege’de tatil denilince akla gelen yerlerden biri de Saklıkent Kanyonu’dur. Fethiye’ye yaklaşık 50 dakika uzaklıkta bulunan bu doğa harikası, çeyrek yüzyıl önce bir çoban tarafından keşfedilmiştir. Kışın yağan kar yaz aylarına doğru yaklaştıkça kayalıkların arasından Saklıkent’e doğru akar. Bu muhteşem doğa manzarasını görmek ve dağlardan akan buz gibi suyu içmek için daha ne bekliyorsunuz. ÇIKIN ÇIKIN GELİN.

GEZGİNLERİN EN KRAL ROTASI: LİKYA YOLU

Fethiye’den Antalya’ya yaklaşık 540 km uzaklıkta olan bu yola Likya yolu adı verilmektedir. Bu yolu yürümeye kalkışırsanız yaklaşık 29 gün gibi bir sürede Fethiye’den Antalya’ya ulaşabilirsiniz. Yol haritası üzerinde patikalar, katır yolları ve eski Roma yollarından geçersiniz. Likya yolu, binek araç ya da bisikletle geçilebilecek bir yol değildir. Bu yolun rotası 1999 yılında amatör bir tarihçi tarafından oluşturulmuştur. Likya yolu, Ölüdeniz’ de başlamakta ve Antalya’nın Geyiklibayırı’nda sona ermektedir. HAYDİ YÜRÜMEYE BAŞLAYALIM.

ENFES BİR DOĞA HARİKASI: YAKAPARKI

Yakaparkı, doğal su kaynakları ve yemyeşil manzarasıyla muhteşem bir doğa harikasıdır. Yakapark’da bulunan Memiş Ağa Çiftliği, yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu tarihi çiftliği ziyaret ettikten sonra meşhur Yakapark’ın işlek yerlerine uğrayıp kuşların cıvıltıları eşliğinde köy kahvaltınızı yapıp köylü hanımların yaptığı gözlemeleri yiyebilirsiniz. Saklıkent’e yaklaşık 50 km uzaklıkta olan bu eşsiz mekana, eşiniz ve çocuklarınızla gelip unutulmayacak bir pazar günü geçirebilirsiniz.

KARTPOSTALLIK BİR GÜZELLİK: KELEBEKLER VADİSİ

Yorucu bir tırmanıştan sonra ancak ulaşabileceğiniz Kelebekler Vadisi’yle ilk karşılaştığınızda küçük dilinizi yutabilirsiniz. Hemen abartıyorsun demeyin çok ciddiyim çünkü her ağacın her dalın her taşın her kayanın ve tüm gökyüzünün tamamı canlı kelebeklerle kaplı. Ölüdeniz’de başlayan yarım saat süren bir deniz yolculuğuyla da ulaşabileceğiniz eşsiz manzaraya sahip Kelebekler Vadisi, gerçekten görülmeye değer. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın abartmadığıma şahit olacaksınız..

İLGİNÇ BİR GÜZELLİK: ŞÖVALYE ADASI

Makri ya da Fethiye Adası olarak da bilinen bu küçük ada üstünde yerleşim yeri kurulan ilk ve tek ada özelliğine sahiptir. Temmuz, ağustos aylarının kavurucu sıcaklarında bile serin rüzgarları olan bir adadır Şövalye Adası. Adını Rodos şövalyelerinden almıştır. Adaya Fethiye’den kalkan teknelerle ulaşım sağlamak mümkündür. Son zamanlarda ziyaretçi sayısını ikiye katlayan Şövalye Adası, Fethiye’de mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerin başında yer alır.

MEST OLACAKSINIZ: KABAK KOYU

Fethiye’ye 16 km uzaklıkta bulunan Kabak Koyu, bir diğer adıyla Gemile Koyu tarihi bir vadidir. Likya yolu üzerinde bulunan Kabak Koyu, adeta el değmemiş bir cennettir. Küçük bir plajı bulunan bu vadinin her yanı yüksek yamaçlarla çevrilidir. Pınarlardan akan mavilikler ve doğanın yeşiliyle buluşmak istersiniz buyurun Kabak Koyu’na gelin.

DAĞLARIN EN BABASI: BABADAĞ

Fethiye’nin en yüksek yerinde bulunan Babadağ, macera ve aksiyon severlerin uğrak yerlerindendir. Babadağ, yamaç paraşütü yapmak için uygun bir bölgedir. Adeta botanik bir bahçeyi andıran Babadağ’ın ılıman bir havası vardır. Ayrıca Babadağ’ın tepelerine çıkıp Ölüdeniz’ i seyretmenin tadı da bir başkadır. Babadağ’da gündüz yeşil ve mavinin her tonunu görürken akşam vaktide gün batımını izlemenin keyfi bir başka olacaktır. Sizi ne kadar heyecanlandırdığımın farkındayım uzaktan seyretmekle kalmayın buyurun Babadağ’a yakından bakın.

FETHİYE’YE TEKRAR GELİN: PASPATUR ÇARŞISI

Paspatur Çarşısı, el dokuması halıların satıldığı el işlemesi altınlar satan kuyumcuların bulunduğu şimdilerde modernleşen dünyayla birlikte hediyelik eşya satan dükkanlara, barlara, cafelere, bankalara ev sahipliği yapmaktadır. Paspatur Çarşısı, bir diğer adıyla ‘Eski Kent’in bir efsanesi de vardır. Efsaneye göre Paspatur Çarşısı’nda bulunan sudan içenlerin illa ki bir şekilde tekrar Fethiye’ye geldiği söylenirmiş. Paspatur Çarşısı’na gelip sizi Fethiye ile bütünleştirecek sudan içmenizi tavsiye ederim. Bekleriz.

FETHİYE’YE GELİPTE ARAPAŞI ÇORBASI İÇMEDEN OLUR MU? ARAPAŞI ÇORBASI

Haşlanmış tavuk etini didikleyerek yapılan çorba mısır unundan yapılmış hamuruyla birlikte yenir. Tadı damağınızda kalacak bu lezzeti gelip yerinde yiyin yani Fethiye’de.

BATININ EN GÜZEL RÜYAYA AÇILAN KAPISI: FETHİYE’YE YELKEN AÇIN

Sevgili dostlar, gönlünüzü, ruhunuzu, bedeninizi, midenizi hazırlayın ve batının en güzel rüyaya açılan kapısından girip Fethiye’ye, muhteşem güzelliklere, harika sahillere, enfes manzaralara yelken açın, hep seyahatte kalın, bizlerle kalın, sevgiyle kalın.

