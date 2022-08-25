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BAŞAK BURCUNDA YENİ AY

İstanbul saati ile 10.16’da 27 Ağustos’ta Başak burcunda yeni ay oluşuyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 19:27
BAŞAK BURCUNDA YENİ AY

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

Başak iş kariyer evinde. Başak burcu zaten çok titiz, çalışkan bir burçtur. İnşallah bu ekonomik krizin olduğu günlerde güzel haberler ve ferahlamalar olur. Zaten ev Aslan burcu ile başlıyor. Belki altında yükselme olabilir, böyle beklentiler de vardı.

Yeni ayın yükseleni Akrep Burcu değişim dönüşüm demek, dilerim hayırlı olur.

Üçüncü evde pluto var, kardeşler ve yakınlar ya da kuzenlerle ilgili belki köklü değişimler dönüşümler olabilir.

Satürn kısıtlayan daraltan demek ama büyük öğretmendir de ve atalar evinde demek toplum olarak atalarımızdan öğreneceklerimiz var.

Beşinci evimiz, bizim hem aile evimiz yani çocuklarımız hem eğlence merkezleri hem de sanatçıları anlatıyor. Burada Neptün ile beraber hem kafa karışıklığı hem de fedakârlığı ifade eder Balık’ta.

Altıncı evimizde Şiron var, yaralı şifacı. Koç burcunda ve retro. Geçmişten gelen bazı hastalıklar olabilir. Koç burcu da kafayı ve ateşli hastalıkları da anlatabilir.

Yedinci evimiz Boğa ile başlıyor ve Uranüs var. Boğa hem toprakları gösteriyor, hem parayı anlatıyor. Yedinci ev olduğu için burası bizim ilişkilerimizi de anlatıyor. Aniden olan olaylar, beklenmedik olayları anlatıyor. Yani eski aşklar gelebilir, yeni aşklar olabilir. Belki zincirleri kırmaya çalışabiliriz. Beklenmeyen sınavlar olabilir. Bunlar aslında fırsattır, o an zor da gözükse… Tekâmülümüz için bu zaten gerekli.

Mars ikizler burcuna geçti, burada epey kalacak. Bu da sekizinci evde, hem de aldeberan ile de yakın oldukça bu bizim liderlerimizin hem dürüst olmasını bütün dünyada, hem de konuşmalarında daha ılımlı konuşmaları tavsiye edilebilir çünkü sivri konuşmaları verir, mars ateşlidir, ikizlerde konuşmayı en çok ifade eder. Ve aynı zamanda ciğerleri ve elleri de ifade eder, tekrar covid-19 virüsüne de dikkat etmeliyiz. Çünkü burası krizler evidir.

Tutulmaya yakın regulus da var. İnşallah şifalanırız. Sezgilerimiz gelişebilir. Başak iş kariyer evinde olduğu için inşallah o anlamda gelişebilir.

Yeni ay yeni başlangıçlar demek. Ama yeni ayın ilk olduğu zaman ayın 27’sinde daha yeni olduğu için daha karanlıktır ay. Birkaç gün sonra yeni işlere başlamak gerekebilir. 

İnşallah güzel günlerde beraber oluruz, hem ülkece hem tüm insanlık olarak. Her zaman dediğim gibi, enerjimizi yüksek tutmak bence çok önemli. Bu hem bağışıklığımızı koruyor, hem de bizi zırh gibi sarıyor. Hücreye kadar indiğini düşünüyorum aynı sevgi enerjisinde kalmak gibi… Pozitiflik bizi her zaman koruyacaktır diye düşünüyorum…

Önce Vatan Gazetesi

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