Başak Burcu

Sevgili Başaklar, 2023 yılında bütün odak noktanız aslında çalışıyorsanız kariyeriniz, çalışmıyorsanız sağlığınız, evcil hayvanlarınız, insanlara hizmet etme şekliniz önemli olacak zaten geçen yıldan beri gökyüzü sizi bu alanda çok uyardı. Ayrıntıyı değil büyük resmi büyük görmelisiniz. Yılın ilk 6 ayı, sağlık problemleri, çalışıyorsanız iş hayatı ile ilgili problemler olabilir, kimlerle çalışıyorsunuz, gerçekten hak eden kişilere mi hizmet ediyorsunuz, çalışmıyorsanız günlük yaşantınızda kimlere hizmet ediyorsunuz sorgulatan bir gökyüzü ile karşı karşıyasınız.

Mesela bir işyeri açtınız diyelim, ekipteki kişilerle ne kadar sürdürebilirsiniz veya bu iş yerinde neden ısrarla hala kalıyorsunuz, hizmet ettiğiniz kişiler hala yanınızda mı sorgulamanız gerekiyor. Sağlığınız ile ilgili çok dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi gibi görünüyor zaten Satürn sizi bu alanda çok uyardı, uyarmaya da edecek, çünkü Satürn gidiyor ve Plüton bu sene bir fragman gösteriyor, bu alan çok hareketli, iş hayatınız, günlük rutin işleriniz, beraber çalıştığınız insanlar, evcil hayvanlarınız çok önemli olacak.

Yıla Merkür retrosu ve Mars retrosu ile giriyoruz, 30 Aralık‘ta Merkür 24° Oğlak burcunda beşinci evinizde retrosuna başlayıp, 19 Ocak 2023’te geri hareketini bitiriyor. Ekim 2022’den bu yana İkizler burcunda onuncu evinizde devam eden Mars retrosu da 14 Ocak’ta 8° İkizler burcunda geri hareketini bitiriyor olacak.

Mars retrosu tepe noktanızda kariyer ve statü alanında ve Merkür retrosu Oğlak burcunda yeteneklerinizi nasıl kullandığınızı, yetenekleriniz ile ilgili hala yapmanız gereken konular olduğunu, eğitimler olduğunu, yeni insanlarla tanışmanın da size getireceği hayırları görmeniz gerektiğini söyleyen bir gökyüzü var. Biraz daha açılmanız, yakın çevreden uzaklaşmanız gerekiyor, kardeşler, kuzenler, çok yakın gördüğünüz kişilerle ilgili bazılarınız kriz yaşamış olabilir, zaten bunu sorgulatıyor, kimlere hizmet ettiğinizi sorgulatıyor, yanlış yerde, yanlış insanlarla hareket ediyor olabilirsiniz, yılın başında sistem sizi bu alanda sorgulatıyor.

7 Mart’ta Satürn, 3 yıl misafir kalacağı Balık Burcuna yedinci evinize geçiş yapıp yerleşiyor. Burada sistem size, sorumluluk alan, sizinle aynı tarafa bakan yeni insanlar getirecek, zaten yakın çevrenizden biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Seyahatlerden, seminer, söyleşi, eğitim projelerinden dolayı zaten biraz daha açılmak, denizaşırı işler yapmak, yeteneklerinize güvenmek anlamında da çok destekleniyorsunuz. Burada ayağınıza takılan yakın çevreyle alakalı, hâlihazırda hizmet ettiğiniz kişilerle alakalı problemler var gibi görünüyor. Yeni tanışacağınız yaş ve tecrübe olarak sizden olgun insanlarla da önünüzün daha çok açılacağını gösteriyor. Burada gelen kişiler hayatınızda uzun sure kalacak ve ikili ilişkilerde sınava tabisiniz bunu unutmuyorsunuz Sevgili Başaklar.

23 Mart‘ta da ölmek ve yeniden doğmakla alakalı olan Plüton kısa süreliğine, bir küçük fragman yapıp altıncı evinize yerleşecek, hayatta en önemli şey sağlıktır, bunu size hatırlatacak. Aslında sistem 2021’den beri size sağlığın önemini daha sert anlatmaya çalışıyordu, burayı 11 Haziran’a kadar size bir hatırlatacak ve tekrar Oğlak burcuna beşinci evinize geri dönerek retrosuna devam edecek. Bu süreç içerisinde, eski ilişkilerin varsa onların geri gelme olasılığı olabilir, varsa çocuklarına davranış şeklin, çocuklarının hayatına müdahale etme şeklin değişebilir, yeteneklerine güvenmeni ve bazı takıntılarından kurtulmanı isteyen bir gökyüzü var. Ne olursa olsun yine söylüyorum hemen arkasından 21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova Burcuna yerleşecek ve 17 yıl boyunca sizi sağlık, günlük rutin işler, evcil hayvanlar, birlikte iş yaptığın kişiler ile ilgili sınava tabi tutacak Sevgili Başaklar.

20 Aralık 2022'de Jüpiter Koç burcuna sekizinci evinize taşınıyor. Burada yeteneklerinizi kullanırsanız, çok güzel paralar gelebilir, miraslık süreçleriniz varsa aileden çok güzel destek alabilirsiniz, bir ev almış olabilirsiniz ve bu eviniz değerleniyor olabilir ya da yeni bir eve taşınmak isteyebilirsiniz. Spiritüel alanda da kendinizi yenilemeniz gerekiyor, farkındalıkla alakalı bir süreç, dedim ya kime hizmet ediyorsunuz, daha önceden size hizmet edenlere sırtınızı döndünüz de başka insanlara yüzünüzü çevirdiyseniz bu insanlarla da sınavınızı yaşayacaksınız gibi görünüyor. Bu arada bol bol da para kazanacaksınız Sevgili Başaklar, 2023 sizin için paralı bir yıl aslında ama kişisel haritalarında zorlayan açılar olan bazılarınız için para çıkışları da gösterebilir, sağlıkla alakalı para harcamak zorunda kalabilirsiniz diye düşünüyorum.

16 Mayıs’ta Jüpiter Koç burcundan çıkıp, Boğa burcuna dokuzuncu evinize yerleşiyor. 30 Mayıs’ta da Jüpiter, Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum yaşıyor. Burada yeni ticari anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni eğitimler, workshoplar, tanıtımlar, yurtdışı bağlantılı işler alanında çok destekleniyorsunuz. Burada biraz farkındalığınızı çalıştırmanız gerekecek, inançlarınızı sorgulayacaksınız, sıkı sıkı neye bağlandığınızı sorgulayacaksınız. Mahkemelik süreçleriniz varsa bunlar lehinize dönüyor olacak. Kısaca Jüpiter Boğa transiti sizin çok işinize yarayacak Sevgili Başaklar ve Jüpiter Boğa burcunda 26 Mayıs 2024’e kadar kalacak.

Bunun dışında, bu yıl Koç – Terazi aksında 4 tane tutulmamız var, ilk olarak 20 Nisan’da 29° Koç Burcunda sekizinci evinizde güneş tutulması gerçekleşecek. Burada sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa operasyon geçirebilirsiniz, aileden beklediğiniz bir para ya da destek varsa o gelir, bir ev aldıysanız yatırım olarak çok iyi bir şey yapmışım diyebilirsiniz, bu alanlarda çok destekleniyorsunuz. Bununla birlikte yakın çevrede hizmet ettiğiniz kişilerle alakalı krizleri de yönetmek zorunda kalabilirsiniz gibi görünüyor.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda üçüncü evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Burası yakın çevre ile alakalı, sizi kendilerine çekmiş olabilirler, yanlış kişilere yanlış yerlere hizmet etmiş olabilirsiniz, burada kandırıldığınızı farkına varabilirsiniz. Bir sözleşmeyi iptal edebilirsiniz, kardeşinizin hayatında bir zorlanma olabilir ve size yanlış bir şey aksetmiş olabilir, bu konularda zorlanmalar gündeme gelebilir. Bu tutulma bir şeyleri fark etmekle alakalı size yarıyor olacak, bir kapanış evresi gibi düşünebilirsiniz.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda ikinci evinizde güneyli güneş tutulması gerçekleşecek. Kazandığınız paranın nereye gittiğini sorgulayacaksınız, ben bu kadar para kazandım ama bu paranın neden hayrını görmedim ya da bu parayı kazanıyorum ama neden hala istediğim yerde değilim, neden bunlar olmuyor diye düşünebilirsiniz. Para çıkışının yoğun olduğu, parayla ilgili ciddi anlamda kararlar alacağınız bir süreçmiş gibi görünüyor. Eğitimlere para harcamak zorunda kalabilirsiniz, seyahatler yapmak zorunda kalabilirsiniz, bunları yatırım olarak düşünelim. Burada yeni tanıştığınız insanlardan da çok güzel destekler alacaksınız gibi görünüyor.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda dokuzuncu evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşiyor. Burada yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, dış çevreye açılmak, inançlarınızı, hayata bakışınızı değiştirmek, eğitiminizi tamamlamak gibi görünüyor.

Yılın aslında en önemli gezegen geçişlerinden bir tanesi, 24 Temmuz - 5 Eylül tarihlerindeki Venüs’ün Aslan Burcunda on ikinci evinizdeki retrosu olacak. Burada ruhsal anlamda sıkıldığınızı, her şeyin üst üste geldiğini hissedebilirsiniz, kimlere ne fedakârlık yaptım da, ben bunları neden fark edemedim dediğiniz durumlar olabilir. Burası sizi 2019’a götürür, 2019 yılında yaşadığınız bazı problemler vardı, bu problemler tabii ki herkesin haritasına göre farklı olarak değişecektir ama yakın sosyal çevre, ikili ilişkiler ve aşk hayatı ile ilgili olabilme olasılığı yüksek görünüyor. Buralarla ilgili yanlış tercihler yapmış olabilirsiniz, bunun farkındalığı açılabilir, ruhsal anlamda kendinizi yorgun, bitkin, hiçbir şey yapmak istemeyen halde bulabilirsiniz. Bazılarınız için bu bedensel sağlığı da etkileyebilir, bazılarınızın operasyonlar yaşaması olası gözüküyor, sağlık nedeniyle uzun süre hastaneye yatış da olabilir. Buralarda kendinizi yenilemeniz ve dönüştürmeniz gerekiyor. Sezar’ın hakkı Sezar’a derler ya aslında onun gibi bir şey, biraz da günah çıkarmayla ilgili bir süreçmiş gibi görünüyor

Bu yıl 4 tane Merkür retrosu var, ilki 30 Aralık 2022‘de Merkür Oğlak burcunda beşinci evinizde retrosuna başlayıp, 19 Ocak 2023’te geri hareketini bitiriyor. Eski ilişkiler, yetenekleriniz, varsa çocuklarınızın hayatı diye belirtmiştim, yeni yıla bu enerjilerle giriyoruz ve burada bitmiyor yılın sonunda neleri düzelttik neleri düzeltemedik diye bu alan tekrar kendisini hatırlatacak.

22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda dokuzuncu evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. Bir sözleşme veya eğitim fırsatı kaçırdınız, bakın zaten hep söylüyorum bir farkındalık olacak bu alanda, kimlere niye hizmet ettiğinizi, kimler için başkalarından vazgeçtiğinizi anlatan bir kombinasyon var. Bildiğiniz gibi Ekim’de aynı alanda bir ay tutulması da olacak.

24 Ağustos‘ta Merkür 21° Başak burcunda yükseleninizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Geçen senede zaten Merkür Başak burcunda bir retro yapmıştı, orada verdiğiniz kararlar ne kadar doğru ne kadar yanlış sorgulatacak ve hayatınızın her alanın üstünden geçip revize etmeniz için size sinyaller yollayacak.

Merkür 14 Aralık’ta yılı kapatırken 8° Oğlak Burcunda beşinci evinizde retrosuna başlıyor, yıla girerken de aynı alanda retrodaydı. Yeteneklerinizi nasıl kullandınız, çocuğunuzun hayatında bir şeyleri toparlayabildiniz mi, eski sevgililerinize şans verdiniz mi, vermediyseniz bununla ilgili artık bir karar almanızı isteyen bir gökyüzü var.

Merkür 23 Aralık’ta Yay burcuna dördüncü evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Burası da köklerle aile ile alakalı, 2019-2020’den kökler, ev veya ev arkadaşı ile alakalı bir sıkıntı varsa, burada konuyla ilgili artık bir kapanış var. Size destek olan kişileri hiçe sayıp başka yerlere yöneldiyseniz, bu iş hayatı da olabilir, aile de olabilir, yakın çevre de olabilir, tamamlanmamış bir sıkıntının tamamlanması ile alakalı olacaktır. Bir miraslık süreç varsa, artık bir şekilde konuşulup kapatılması gereken bir süreç gibi görünüyor.

2023 sizin için aslında toparlayıcı bir yıl, farkındalıkla ve yeri geldiğinde engellerle ve tökezleyerek götürecekmişsiniz gibi görünüyor. Geçen yıl en çok kıskanılanlardandınız, hayatınızda yukarıya doğru çıkmak isteyen bir alandaydınız ve çıkarken yanınıza aldığınız kişilerle ilgili ciddi anlamda dönüşüm yaşayacağınız sene sizi bekliyor.

Sevgili Başaklar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz