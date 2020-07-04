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Bardabas Aktivite Kutusu ile Tanışın
Bardabas Aktivite Kutusu ile Tanışın
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Bardabas Aktivite Kutusu ile Tanışın

Özellikle evde olduğunuz bu pandemi sürecinde hayatınızın en değerli varlığı olan çocuklarınız için hem zihinsel hem fiziksel hemde rusal gelişim sağlayan Bardabas Aktivite Kutusu ile çocuklaınızın geleceğine yatırım yapın.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:54
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Bardabas Aktivite Kutusu ile Tanışın

İSTANBUL- Bardabas ve CocukluDunya yaptığı iş birliği sayesinde hem 0- 12 ay bebekler için hem de 1 yaşından 10 yaşındaki çocuklarınızın gelişimine destek olmak amacıyla, aktivite etkinlik kutuları ile karşımıza çıktı.İlk aydan itibaren bebeğiniz büyüyene kadar sizlerin yanında olan Bardabas ve @cocukludunya her aya özel bebeğinizin ilk ayından çocuğunuzun on yaşına kadar her ay yeni aktivite kutunuzu kapınıza getiriyor. Bardabas Bebek ve Bardabas Çocuk şeklinde karşınıza çıkan bu kutularda, içerisinde bulunan tüm malzemelerle çocuğunuzun gelişimine yönelik siz ebeveynleriyle oynayacakları eğlenceli aktiviteler ile bulunuyor. 

Doğumdan 10 yaşa kadar her ay farklı temalar ile hazırlanan etkinlik kutularının içerisinde eğlenceli aktivitelerin yanı sıra yaştaki ya da aydaki çocuklara yönelik zeka oyunları da mevcut. Ayrıca içerisinde bulunan dergi çocğunuzun gelişimi hakkında bilgi verirken aktivitelerin nasıl yapılacağını da açıklayan önemli bir rehber. 

Ay ay farklı düzenlemelerle karşımıza çıkan bu kutuların yeni doğan yani 0+3 aylık olan Bardabas Bebek Aktivite Kutusunu gelin birlikte inceleyelim;

Her ay farklı etkinlikler ile bebeklerle birlikte olan Bardabas Bebek Aktivite Kutusu, ilk kez tanışacak olan sizler ve bebeğiniz için yine bebeğinizi her şekilde düşünüyor.

İçerisinde bulunan Bebeğimle Tanışıyorum rehberine şöylece bir baktığımızda;

* Ebeveynliğin ilk yılında ayakta kalmanın ipuçlarından, Psikoloji Dr. Meltem Kavcar Sırmalı'nın anne baba olarak evde düzeni kurarken nelere özen göstereceiğniz ve doğumdan sonra eşinize nasıl zaman ayıracağınız başlıklı yazıyı bulmaktasınız.

* Doğumdan itibaren güvenli bağlanma sürecinden, aylara göre bebeğin gelişimi; yeni doğan 1. ay, 2. ay ve 3. ay şeklinde sizlere bebeğinizi tanıtmada yardımcı olur. 

* 0- 3 ay ev aktiviteleri başlığında toplanan aktivitelerde; bebeğinizin vücudunu çalıştırma egzersizi yer alır.

1. Kutunun içerisinde bulunan Parmak Kuklakları sayesinde çocuğunuza kuklaları oynatarak  parmak aktivitenizi gerçekleştirirsiniz.

2. Kutunun içerisinde bulunan diğer malzeme, Çıngıraklı Bilekliktir. Çocuğunuzun koluna bacağına takarak ses ile teması sağlarsnız. 

3. Kutunun içerisinde bulunan Siyah- Beyaz Zeka Kartları daha minicik olan bebeğinizin kelimeleri öğrenmesine, şekilleri tanımasına da destek verir.

4. Kutudaki diğe bir etkinlik  malzemeleri ise, Bebeğim İçin Sevgi ve Güven Sözcükleri Kartlarıdır. Gelişmekte olan bebeğinize bu gelişimi ilerlerken onu sevdiğinizi, yanında olduğunuzu belrten kartları gösterip okumanız aranızdaki sevgiyi de yüceltecektir. 

*Kitapçığın içerisinde yer alan daha fazla aktivite ve daha fazla uzman başlığı ile eğitim danışmanı Pedagog Prof. Dr. Norma Razon'un çocuklu dünyayı tanıyalım içeriğinden faydalanabilirsiniz. Yeni Pediatri Dr. Neslihan Korkmaz'ın da bebek bakımı hakkında bilgi verdiği kitapçıkta Klinik ve sporcu beslenme uzmanı Raysa Büyükbahar Uzunyol'un emzirme dönemi beslenme hakkında bilgi edinirsiniz.

*Yeni doğan bebekler için bu ay bu içerikteki aktivitelerle karşımıza çıkan Bardabas Bebek her ay yeni gelişimlere destek vererek bebeğinizi büyütecek.

Geleceğinn her zaman güzel geçmesini isteğdiğiniz çocuklarınız için bu aktivite kutularına sahip olmak isterseniz; bardabas'ın sosyal medya hesaplarından hızlı bir şeklide kendilerine ulaşabilir, aylık üye olabilir hatta indirim ve kampanyalarından yararlanabilirsiniz...

Ayrıca sadece ebeveynler değil torunlarınızın, kardeşlerinizin, yeğenlerinizin ya da arkadaşlarınızın çocuklaı için aktivite kutusu hediye edebilir, ağaç yaş iken eğilir atasözü misali değer verdiğiniz yakınınızın çocularına hediye edebilirsiniz. 

Bir dahaki ay yeni kutuda görüşmek üzere…

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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