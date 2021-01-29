BALIK ÜSTÜ YEŞİL CENNET: BARTIN KUMLUCA

MURAT AK





Etrafınızda iğne bile düşmeyecek yemyeşil ormanlar, gürül gürül akan dereler, sizleri güler yüzle karşılayan yüreği sımsıcak insanlar; kulaklarınız da ise resitale başlayan kuş cıvıltıları… Bunların yanında, bu muhteşem güzelliği kendisine mesken tutmuş alabalık çiftlikleri. Hem gözünüze, hem ruhunuza hem de damak tadınıza hitap eden muhteşem bir güzellik: Bartın Kumluca’ya hoş geldiniz….

BATI KARADENİZDE SAKLI BİR CENNET

Kumluca, Bartın il merkezine bağlı bir belde. Eski adı “Kocanaz” olan belde, Ürkütler ve Hanyanı mahallerinin birleşmesi ile kurulmuş. Toprağının kuru kumlu bir özellik göstermesi nedeniyle sonradan Kumluca ismi verilmiş.

CENEVİZLİLERDEN GÜNÜMÜZE

Kumluca’da ilk yerleşimin Cenevizliler ile başladığı tahmin edilmektedir. Mübadele anlaşmasına kadar Rumlar da bu bölgede yaşamışlardır. 1943 senesinde Ulus’un ilçe olmasıyla birlikte Safranbolu’dan ayrılmış ve belde, bucak merkezi konumuna gelmiş.

KIRSAL NÜFUS ÇOK YOĞUN

Deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre yükseklikte olan Kumluca’da kırsal nüfus çok yoğun. Köylerin dahi birçok mahalle şeklinde ormanlık alana dağıldığı bölgede, temel geçim kaynağını hayvancılık ve tarım oluşturuyor. Oksijen deposu havasında yetişen sayısız ürün mevcut Kumluca’da.

KOCANAZ ÇAYI YAŞAM KAYNAĞI

Beldenin tam ortasından geçen Kocanaz Çayı, aynı zamanda bölgenin yaşam kaynağı. Düz bir vadi boyunca akmakta olan çayda bol miktarda çay ve kaya balıkları bulunmaktadır. Bölge genelinde ve çay kenarında elma, armut, ceviz, fındık, kiraz, erik gibi meyveler ile domates, marul, ıspanak, kara mancar, lahana gibi birçok sebze, bol miktarda yetiştirilip ihtiyaç fazlası ürünler, Bartın il merkezinde Galla Pazarı’nda köylü kadınlar tarafından satışa sunulmaktadır.

İKİ ADET BALIK ÇİFTLİĞİ BULUNMAKTA

Manzarasına da damak tadına da doyum olmayan balık çiftlikleriyle de meşhur Kumluca. Belde’de manzaraları ve konseptleri farklı olan iki adet alabalık çiftliği bulunmaktadır.

ZAFER ALABALIKTA YÜZEN KAMELYA KEYFİ

Kumluca Beldesi’ne bağlı olan Zafer köyünde bulunan alabalık tesisi, birçok yerde rastlayamayacağınız ilginç ve bir o kadar da harika bir keyif sunuyor size. Tesiste bulunan gölet içerisine, yüzen kamelyalar yerleştirilmiş. Son derece doğal bir ortamda kamelya içerisinde muhteşem manzaranın keyfini, eşsiz balık lezzeti eşliğinde çıkarabilirsiniz.

CAN ALABALIK’TA HARİKA SEYİR KEYFİ

Can Alabalık Tesisleri ise yine Kumluca’ya bağlı bir köy olan Bağdatlı’da yer alıyor. Sıradan bir alabalık tesisinden çok daha öte olan tesiste, gözleriniz harikulade manzaranın keyfini sürerken, mideniz de buz gibi dereden akan suların içerisinde yetiştirilen balığın enfes lezzetiyle adeta bayram edecek.

KARASU ŞELALESİ’NE DE MUTLAKA UĞRAYIN

Kumluca’nın hemen belde merkezi içerisinde uğramanız gereken bir destinasyon daha var. Doğanın cömertçe sunduğu muhteşem güzellikler, gerçekleştirilen peyzaj ve rekreasyon çalışmaları sonrasında mükemmel bir silüete dönüşmüş Karasu Şelalesi’nde. Fotoğraf ve doğa tutkunları için enfes enstantanelerin beklediği Karasu Şelalesi, görülmeye değer.

BALI MEŞHUR MANDA YOĞURDU DA

Yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı olan bölge de aroması çok zengin ve kuvvetli bal üretimi de yapılmaktadır. Acı bal diye de isimlendirilen Kumluca balını tüketirken son derece dikkatli olmakta fayda var. Çünkü birçok kişi, acı balın vücutta oluşturabildiği toksik etkilerden dolayı zehirlenme tehlikesi yaşayabiliyor. Manda sütünden üretilen yoğurt da son derece lezzetli ve güzel. Tadına bakmadan sakın ayrılmayın.

YEŞİL CENNET KUMLCA’YA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak ümidiyle, özgürlüğünüzü alın ve balık üstü yeşil cennet Bartın Kumluca’ya yelken açın, hep seyahatte kalın…

Web Sitemiz: https://www.muratakseyahat.com/

Youtube Kanalımız: https://www.youtube.com/c/DRMURATAKSEYAHATYAZARIREHBER

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/muratakseyahatt/

Facebook Grubumuz: https://www.facebook.com/groups/1379770878706637/

Instagram Sayfamız: https://www.instagram.com/drmuratakseyahat/?hl=tr