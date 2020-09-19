BAL TADINDA BİR GÜZELLİK: BALLICA MAĞARASI

MURAT AK

Ülkemizin en güzel ve en çok ziyaret edilen mağaralarından biri. Doğal güzelliği dillere destan. Oksijen dolu tertemiz havası ve büyüleyici güzellikteki oluşumları göz dolduruyor. Sarkıt ve dikitlere ışık tutulduğunda tıpkı bal rengini andıran kayaç yapısı nedeniyle Ballıca ismini alan mağara, Tokat ili Pazar ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Her geçen yıl ününü çok daha geniş kesimlere duyuran Ballıca Mağarası, siz doğa tutkunlarını bekliyor.

HAYRAN KALACAK ŞAŞKINLIĞINIZI GİZLEYEMEYECEKSİNİZ





Ballıca Mağarası’nın muhteşem güzellikteki sarkıt ve dikitlerini gördüğünüzde büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duygusunu taşımamak mümkün değil. Milyonlarca yıl içerisinde oluşan bu doyumsuz güzellik bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor, büyüleyici oluşumların namelerini hem gözünüze hem kulağınıza fısıldıyor.

4 MİLYON YILLIK BİR MAĞARA

Ballıca Mağarası’nın oluşumunun 4 milyon yıl öncesine dayandığı belirtiliyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda olan mağaranın yüksekliği yer yer 90 – 100 metre arasında değişebiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MAĞARALARINDAN BİRİ

Muhteşem bir doğal güzelliği bünyesinde barındıran Ballıca Mağarası, aynı zamanda dünyanın en büyük mağaraları arasında gösteriliyor. 5 kat ve 8 salondan oluşan Ballıca Mağarası’nda oluşum ve büyüme halen devam etmektedir.

MAĞARA İÇİNDEKİ TEMİZ VE RAHATLATICI HAVANIN KEYFİNİ SÜRÜN

Ballıca Mağarası’nın temiz havasının astım başta olmak üzere birçok rahatsızlık için de eşsiz bir şifa kaynağı olduğu belirtiliyor. Mağara içerisinde yol almaya başlamanız ile birlikte bunun farkına varacak, ciğerlerinize soluyacağınız havanın sizi rahatlattığını ruhunuzu da dinlendirdiğini hissedeceksiniz.

YAZ KIŞ SICAKLIK 17 -19 C ARASINDA NEM % 55 A AŞIYOR

Ballıca Mağarası’nın sıcaklığı yaz kış pek fark etmiyor. Nem oranı ise genellikle % 55 oranını aşıyor. Mağarada oksijen oranı, dışarıya göre daha yüksek bir oranda seyrediyor.

MAĞARANIN SALONLARI TAM BİR ŞAHESER

Ballıca Mağarası içerisinde hemen giriş kısmında sizi ilk olarak Havuzlu salon karşılamaktadır. Nem oranının diğer salonlara oranla daha düşük olduğu havuzlu salonda muhteşem güzellikte sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Antik dönemlerde aynı zamanda yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen bu bölümde taşların üzerinde pul pul gözüken yapılar dikkat çekmektedir.

SALONLAR ARASINDA İHTİŞAMLI BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Ballıca Mağarası’nda her biri, birbirinden güzel ve ihtişamlı salonlar bulunmaktadır. Büyük damlataş salonu, yeni salon, mantarlı salon bunlardan birkaçı.

GİZEMLİ EV SAHİPLERİ YARASALAR

Mağaranın çeşitli yerlerinde ev sahibi konumunda bulunan yarasa grupları bulunmaktadır. Mağara ışıklarının açık olduğu dönemde yuvalarından ayrılmayan yarasalar, ışıkların kapatılması ile birlikte mağara içerisinde görülebilmekteler.

ESKİ ADI İN DERESİ MAĞARASI

Ballıca Mağarası’nın turizme açılmadan önceki adı İn deresi mağarası olarak biliniyor. Turizme açıldıktan sonra mağaranın ismi, sarkıt ve dikitlere ışık tutulması durumunda bal rengine benzeyen yansımaların oluşması nedeniyle Ballıca olarak değiştirilmiş.

MAĞARA DIŞINDAKİ KAFE DAMAK TADINIZA HİTAP EDİYOR

Harikulade güzellikteki Ballıca Mağarası’nı keşfettikten sonra aracınıza dönmeden önce soluklanıp bir şeyler atıştırmak isterseniz mağaranın hemen girişinde bulunan kafe son derece uygun. Burada Tokat’ın enfes lezzeti Tokat kebabını yiyebilir, yöresel yoğurttan yapılmış köy ayranının doyumsuz tadına bakabilirsiniz.

BALLICA KÖYÜ BİR AVAR KÖYÜ

Ballıca Mağarası’nın yanı başındaki köy, 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı (93 harbi) sona erdikten sonra Dağıstan göçmenleri tarafından iskan edilmiş. Böylelikle Dağıstan muhaciri Avar Köyü özelliği taşıyan köyün eski ismi, Abayıl olarak biliniyor.

YOLUN BİR KISMI STABİLİZE

1085 metre rakımda bulunan Ballıca Mağarası, Tokat il merkezine 35 km. Pazar ilçe merkezine ise 8 km. uzaklıkta bulunuyor. Aracınızla ulaşım Tokat il merkezinden yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Doğal güzellikleri doyasıya izleyebileceğiniz bir vadi içerisinden geçen yolun bir kısmı, stabilize yoldan oluşuyor. Fazla hız yapmadığınız sürece güvenlik riski taşımayan yol, aynı zamanda gözlerinize, ruhunuza ve kadrajınıza harikulade güzellikte manzaralar sunacak.

Evet sevgili dostlar, can gezikolikler rotamızın sonuna geldik. Özgürlüğünüzü alın ve enfes güzellikteki sarkıt ve dikitleriyle, oksijen deposu havasıyla misafirlerini bekleyen Ballıca Mağarası’na doğru yelken açın, hep seyahatte kalın…

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