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Bakan Kasapoğlu’ndan yüzme müjdesi 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 100 gün içerisinde 150 bin kişiye yüzme öğrettiklerini, bakanlık olarak yeni hedeflerinin ise 2020 yılının sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmek olduğunu ifade etti. 

Bakan Kasapoğlu’ndan yüzme müjdesi 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 100 gün içerisinde 150 bin kişiye yüzme öğrettiklerini, bakanlık olarak yeni hedeflerinin ise 2020 yılının sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmek olduğunu ifade etti. 

21 Temmuz 2019 Pazar 16:52
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Bakan Kasapoğlu’ndan yüzme müjdesi 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz”

 İSTANBUL,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31’inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Bakanlık olarak 2020 yılının sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “ikinci 100 günlük plan çerçevesinde 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefi koymuştuk. Bu çerçevede gördüğümüz teveccüh bizleri çok daha farklı bir noktaya sevk etti. 100 bin hedefini, 100 günlük süreçte 150 bin çocuğumuza yüzme öğreterek tamamladık. Bugün yeni bir hedef koyuyoruz. Bakanlık olarak 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz” şeklide konuştu.

“HER YAŞTAN İNSANA YÜZME ÖĞRETECEĞİZ”

Yüzmenin sağlık açısından önemli bir spor olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Gerekirse özel sektörle de havuz konusunda iş birliği yapacağız. Yeni havuz inşa etme notasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız. Her yaştan insana yüzme öğreteceğiz. Sürecin sonunda Avrupa'da ve dünyada yüzme şampiyonlarıyla bu başarıyı taçlandıracağız." diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN SPOR TURİZMİ NOKTASINDAKİ İMKANLARINI ARTTIRACAĞIZ”

31’inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili görüşlerini de aktaran Kasapoğlu, ”Organizasyon güzel. İstanbul, dünyanın gözbebeği. Organizasyonun güzel bir şekilde yürümesi ve halkımızın ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gücümüze güç katıyor. Bu yarışmaya yüzücü olarak katılan yarısı yabancı bin 200 kişi var. Bunlar 28 dakikada kontenjanı doldurdu. Bu da ülkemizin spor turizmi açısında geldiği noktayı ve ülkemize duyulan güveni ortaya koyması açısında çok önemli. Bu noktada ülkemizin spor turizmi noktasındaki imkanlarını arttıracağız. Bu süreci daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem KasapoğluYüzmeMüjde1 Milyonönce Vatan
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