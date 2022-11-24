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Bahçeşehir’e Paris esintisi geldi

24 Kasım 2022 Perşembe 11:54
Bahçeşehir’e Paris esintisi geldi

HABER: FUNDA AKOSMAN

Paris’te doğmuş iki güzel hanım, Ayşegül Eruzun ve Yasemin Eruzun… Eğitimlerini ve yetenekleri Fransa'da gerçekleştirdikten sonra, Türkiye’de önce Antalya'da, sonra da İstanbul Bahçeşehir’de birikimlerini deneyimlerini ve hizmetlerini sunmaya karar verip Maylissun Beauty adında bir merkez açarlar.

Son derece titizlik ile yarattıkları Maylissun Beauty’de neler mi var?

*Solaryum, yatay, dikey, dekolteden oluşan cihazlar ile Solariumun kas zayıflığını güçlendirdiğini, vücudun direnç mekanizmasını güçlendirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalsiyum emilimini arttırdığını, kalp atışını düzenlemesine yardımcı olduğunu, osteoporoz riskini azalttığını biliyor muydunuz?

*Mikropigmantasyon, Uygun ten ve kıl yapısına göre, zamanla mavi veya kızıla dönmeyen işlemlerde kullanilan pigmentler %100 doğal olarak uygulanıyor.

*Lazer Epilasyon, Tüm vücuda profesyonel estetisyenler tarafından son sistem cihazlarla yapılan işlemler,

*Cilt bakımı, yine uzman medikal estetisyenler tarafından yapılmakta.

*Bölgesel zayıflama, vücudun belli bölgelerinde bulunan fazla yağları yakmak için kullanılan bir uygulama, mesela fazla kilosu olan kişiler hemen zayıflamak ister ve bu doğrultuda teknolojik cihazlar kullanılarak vücutta bulunan fazla yağ tabakaları ile de kurtulmak mümkünmüş.

*İpek kirpik yine profesyoneller tarafından uygulanıyor.

*Protez tırnak, ıslak kuru medikal manikür pedikür, yine uzmanlarca yapılmakta.

Diyeceğimiz o dur ki, yeni yıl öncesi bir sürü kampanyaları mevcut. Siz de, kendinize fark yaratmak istiyorsanız, sıcacık bir ortamda uzman bir kadroya sahip olan Maylissun Beauty’de kahvenizi içerken detayları öğrenip uygulamaya geçebilirsiniz.

İLETİŞİM: 0212 608 13 23

INSTAGRAM: maylissunbeauty

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.11.2022 12:02
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehire Paris Esintisi Geldi
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