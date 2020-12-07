Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1327
ALTIN
463.493
DOLAR
7.8468
STERLİN
10.4407
EURO
9.5005
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin belirtisi olabilir”
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin...
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde...
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve...
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Dursunbey ailesinin evinde, 3 yıldır mekik kelebekleri görülüyor. Bahçedeki zakkum ağacını yuva olarak seçip, tırtıldan kelebeğe dönüştükten sonra uçan kelebeklerden biri bu yıl evin içine girdi. Arzu Dursun (40), "Dünyada çok ender bir tür olduğunu biliyorum. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir şey, bunu görmüş olmak da bir şans diye düşünüyorum" dedi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:02
3 Okunma
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi

ANTALYA - Kemer'de yaşayan Dursun ailesinin bahçesi, 3 yıldır dünyada ender görülen bir tür olan mekik kelebeklerine ev sahipliği yapıyor. Aile, geçen yıllarda bahçedeki zakkum ağacında tırtıldan kelebeğe dönüşürken gördükleri hayvanların bu yıl sürpriziyle karşılaştı. Bu yıl tırtıl halinde zakkum ağacında duran hayvanlardan biri kelebeğe dönüşerek eve girdi. Aile bu durum karşısında hem şaşırdı hem de sevindi.


'BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK DEFA GÖRDÜM'

Bahçe kapısından evlerine giren mekik kelebeğini görünce çok şaşırdığını söyleyen Arzu Dursun, "Bu kelebek türünü ben 3 senedir görüyorum burada. Ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Tırtılını da görüyoruz normalde zakkum ağacında. Birkaç ay sonra da kelebek olarak bahçemizde görüyoruz. Bugün evimize girdi. Buraya da böyle kondu. Dünyada da çok ender bir tür olduğunu biliyorum. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir şey, bunu görmüş olmak da bir şans diye düşünüyorum. Eşim de daha önce kelebek park yapmıştı Antalya'da. Onun da ilgisi olduğu için bizim de biraz daha ilgimiz var. Dünyada ender bir tür olduğunu araştırdım. Bir gün yaşadığını biliyorum. Ama yine de çok güzel bir şey bunu görmüş olmak" dedi.

Arzu Dursun'un aile dostlarının kızı Sude Naz Özdemir (16) de "Biz bunu zaten internette gördük. Bunu evde bulduktan sonra araştırdık ve nesli tükenmekte olan çok nadir görünen bir kelebek olduğunu öğrendik. Adı da mekik kelebeğiymiş. Gerçekten çok şaşırdık. Çok tuhaf bir histi" diye konuştu.

MEKİK KELEBEĞİ HAKKINDA

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak bilinirken, aynı zamanda narin yapısıyla da göz kamaştırıyor. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mekik KelebeğiEnder Tür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi  
Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi  
'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'
'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'
CENNET PARÇASINDA HAZİN BİR HİKAYE: HASANBOĞULDU
CENNET PARÇASINDA HAZİN BİR HİKAYE: HASANBOĞULDU
Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi
Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi
“Temiz su için birlikte koştular”
“Temiz su için birlikte koştular”
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Doğa Felaketlerini Önleyebilecek Çalışma
Doğa Felaketlerini Önleyebilecek Çalışma
Engelli yolcuların seyahatleri kolaylaşıyor
Engelli yolcuların seyahatleri kolaylaşıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma