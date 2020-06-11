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Bagok Dağı'nda kemençe eşliğinde piknik

MARDİN’in Midyat ilçesinde koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla uzun süre sonra dışarı çıkanlar, Bagok Dağı eteklerinde bulunan doğa harikası Beyazsu'da, kemençe eşliğinde piknik yaptı.

11 Haziran 2020 Perşembe 09:10
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Bagok Dağı'nda kemençe eşliğinde piknik

Midyat- Nusaybin karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Bagok Dağı eteklerindeki doğa harikası Beyazsu'daki piknik alanları, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Koronavirüs sürecinde uzun süre evde kalanlar, normalleşme sürecinin başlamasıyla Beyazsu'ya gelerek, kemençe eşliğinde piknik yaptı.

BİR DÖNEM TERÖRLE ANILIYORDU

Bir dönem terör olaylarıyla anılan bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşmasıyla, piknik alanı haline gelen Beyazsu, her yıl Şırnak, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Alana gelenler, özel işletmeler tarafından kurulan çardaklarda piknik yapma keyfini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde yaşıyor.

ZİYARETÇİLER KEMENÇE EŞLİĞİNDE KARŞILANIYOR

Piknik alanı işleten Şehmus Akyüz, normalleşme süreciyle birlikte kemençe çalarak kapılarını ziyaretçilere açtıklarını belirterek, tedbirleri de aksatmadıklarını söyledi. Akyüz, "Beyazsu kapılarını ziyaretçilere açtı. Koronavirüs sebebiyle uzun süre kapalı kalmıştı. Kapılarımızı kemençe eşliğinde misafirlerimize açtık" dedi.

Mesire alanına gelen piknikçilere kemençe ziyafeti sunan Hozan Koçer de, "Beyazsu çok güzel bir yer. İnsanlar buraya gelip keyifli zamanlar geçiriyor. Bizler de gelen misafirlere dedelerimizden bize kültürel miras olarak kalan kemençe eşliğinde şarkılar seslendiriyoruz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte piknik için Beyazsu'ya gelen Esra Çiçek ise burada keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bagok DağıMardinMidyatPiknik
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