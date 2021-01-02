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Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı

KORONAVİRÜS salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alan lahanaya tüketicinin ilgisi arttı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
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Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı

Geçen yıl pazarlarda kilosu 2 TL'den başlayan lahananın fiyatı, bu yıl ürünün az olması nedeniyle 5 TL'ye kadar çıktı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, lahananın altın besinlerden olduğunu belirtip, "Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli" dedi.

Koronavirüs salgınından sonra tüm dünya, virüse karşı güçlü kalabilmek için doğal beslenmeye yöneldi. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler revaçta olurken, bunlardan biri olan lahanaya da talep arttı. Geçen yıl pazarda kilosu kalitesine göre 2 TL'ye satılan lahananın fiyatı bu yıl 5 TL'ye çıktı. İçerdiği lif, antioksidan, vitamin ve mineraller sayesinde hücre yenileyici özelliğe sahip olan lahana, bu sene pazarlarda rağbet gören ürünlerinde başında gelmeye başladı. Torbalı'daki tarlasında lahana yetiştiren Ahmet Soğan, "Geçen sene lahana çoktu ve satılmadı. Bu sene ise iyi satıldı ama maliyetler yükseldi. Geçen sene 500 TL'ye sattığımız ürünüm şimdi 1000 TL'ye çıktı. Fiyat güzel olduğu zaman para kazanıyoruz. Şu anda lahananın kilosu tarlada, 1.5 TL, halde 2.5 TL, pazarlarda ise 5 TL'ye satılıyor. Bu sene üretim biraz daha az, bu nedenle para ediyor. Bizim tarlamızdan çıkan lahanalar Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Koronavirüs salgınından sonra sebzeye daha çok talep oldu. Brokoli, karnabahar, pırasa ve lahanaya ilgide artış var" dedi.

'ADETA VÜCUDUN TOZUNU ALIYOR"

Lahananın bağışıklık sistemini güçlendiren altın besinlerden olduğunu söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan ise, "Bağışıklık sistemini içerdiği antioksidan, vitamin ve minerallerle güçlendiriyor. Çok yüksek miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeriyor. Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Lahana adeta bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli. Kabızlığın önlenmesinde, sindirim sıkıntısı yaşayan kişilerin sıkıntılarının aşılmasında etkili. Özellikle fonksiyonel tıpta lahanayı çok kullanıyoruz. Lakto fermente şeklinde turşuları hazırlanarak çok sıklıkla kullanılıyor. Vücudu baştan ayağa yenilediği için adeta vücudun tozunu alıyor. Fakat, tiroit rahatsızlığı olanların lahanayı haftada bir ya da iki seferden fazla tüketmemeleri önemli. Eğer bağırsaklarla ilgili sıkıntıyı gidermek için lahana kullanılıyorsa, fermente ya da lakto fermente haldeki lahana turşusunun tüketilmesi daha etkili olacaktır" diye konuştu.

'METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR'

Aynı zamanda lahananın zayıflamaya da katkısı olduğunu da belirten Diyetisyen Zünbülcan, "Hem bağışıklık güçleniyor hem de metabolizma hızlanıyor. İçerdiği lifler sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor. Ama sadece lahana yiyerek zayıflamayı beklemek çok akıllıca değil. Sağlıklı bir diyetin içerisine lahanayı ekleyerek zayıflamaya katkı sağlanabilir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LahanaBeyaz LahanaVitaminBağışıklık
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