Bağışıklık güçlendirici 'kuzugöbeği mantarı' hasadı başladı

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Osmaniye, Karaisalı, Feke ve Pos Orman İşletme Müdürlükleri dâhilinde orman köylüleri tarafından her yıl bahar aylarında kuzugöbeği hasadının yapıldığı belirtildi. Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç edilen kuzugöbeği mantarının bu yıl virüs salgınından dolayı kurutularak, ileride değerlendireceği kaydedildi. Kuzugöbeği mantarının içeriğinde B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunduğu ifade edilerek, "Kuzugöbeği mantarının özellikle bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Prostat kanseri, kansızlık, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıkları ile göz hastalıklarından da koruduğu ifade edilmektedir" denildi.

MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Mantar zehirlenmelerine de dikkat çekilerek, "Bu mantar sahte kuzugöbeği ebesi ile karıştırılmamalıdır. Şube Müdürlüğümüzün kontrolleri sırasında gerçeğinin yanında sahtesine de rastlandı. İhracat değerinin fazla olması nedeniyle orman köylümüze ek gelir sağlayan bu mantarın yayılış gösterdiği alanlarda neslinin tükenmemesi ve hatta çoğalmasının sağlanması için toplayan yerel halkı bilgilendirerek eğitiyoruz. Virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması, diğerlerini ise sosyal mesafeye uygun hareket ederek kalabalık oluşturmadan maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz" denildi.