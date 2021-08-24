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Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen, 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 09:15
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Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

(Çanakkale),(DHA



Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 kaçak göçmeni de kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAyvacıkYunanistanGöçmenKaçakönce Vatan
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