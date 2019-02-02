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AVM'ye sömestir bereketi

Sömestir tatili alışveriş merkezleri ve çocuk eğlence alanlarını hareketlendirdi. Aileler çocukları için etkinlik araştırırken AVM’ler ve eğlence merkezleri de onları çekebilmek adına birbirinden farklı aktiviteler düzenledi.

AVM'ye sömestir bereketi

Sömestir tatili alışveriş merkezleri ve çocuk eğlence alanlarını hareketlendirdi. Aileler çocukları için etkinlik araştırırken AVM’ler ve eğlence merkezleri de onları çekebilmek adına birbirinden farklı aktiviteler düzenledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:58
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AVM'ye sömestir bereketi

İSTANBUL - Trump Alışveriş Merkezi (AVM) sömestir tatilinde giriş rakamlarını yüzde 10 seviyesinde yükselttiğini açıkladı. AVM’de ücretsiz olarak gerçekleşen Kral Şakir gösterisini 10 günde yaklaşık 11 bin kayıtlı çocuğun izlediğini duyurdu. AVM'den yapılan yazılı açıklamada, özel alanda hizmet veren çocuk şehri KidzMondo'nun sömestir tatili boyunca ziyaretçi rakamlarını katlayarak 19 – 31 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 12 bin kişi ziyaret ettiği belirtildi.

Çizgi film karakteri Kral Şakir’in gösterisi öncesinde her aile çocuğu için sahne alanının girişinde kurulan masada kayıt yaptırdı. Kayıt yaptırmadan üst katlardan gösteriyi izleyen çocuk sayısının da yaklaşık bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Özellikle yiyecek & içecek alanları çocuklu ailelerin harcamalarından büyük pay aldı.

KİDZMONDO İSTANBUL DIŞINDAN DA ZİYARETÇİ ALDI

Çocukların doktorluktan itfaiyeciliğe 40’tan fazla birimde meslekleri deneyimlediği ve gerçek yaşamı keşfettiği KidzMondo, 19-31 Ocak tarihleri arasında toplam 12 bin ziyaretçi ağırladı. Sahip olduğu eğlence&öğrence konsepti ile Türkiye’deki iki merkezden biri olan KidzMondo, İstanbul’un farklı ilçelerinin yanı sıra İzmir, Bursa, İzmit, Adana gibi şehirlerden de yoğun ziyaretçi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sömestir BereketiAVM
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