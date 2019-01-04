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Avcılara 20 bin 825 TL ceza yazılacak

Yaban ördeklerini avlayan avcılara 20 bin 825 TL ceza yazılacak

Avcılara 20 bin 825 TL ceza yazılacak

Yaban ördeklerini avlayan avcılara 20 bin 825 TL ceza yazılacak

04 Ocak 2019 Cuma 13:01
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Avcılara 20 bin 825 TL ceza yazılacak

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 37 yaban ördeğini öldüren kaçak avcıların bulunması için jandarma tarafından başlatılan çalışma sürdürülüyor. Avcıların yakalanması halinde her birine 20 bin 825 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan gelen tüfek sesleri üzerine belirlenen bölgeye gitti. Yüzlerinde kar maskesi bulunan kaçak avcılar ekipleri görünce kaçtı. Kaçak avcıların, bölgede 37 yaban ördeğini öldürdüğü belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler kaçak avcılara büyük tepki gösterdi.

Jandarma ekipleri tarafından kaçan avcıların bulunması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki kameraların görüntülerini inceledikleri ayrıca çevredeki yerleşim bölgelerinde de inceleme yaptıkları kaydedildi. Ayrıca bölgede görev yapan ekip sayısının da artırıldığı ifade edildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu avcıların yakalanması halinde her birine avlanma günü olmaması nedeniyle 415 TL, Avcılık Belgesi olmaması nedeniyle 625 TL, Yaban Hayatı Geliştirme Sanası'nda avlanmaları nedeniyle 730 TL, ayrıca avlandıkları ördek başına 515 TL'den 19 bin 55 TL olmak üzere toplam 20 bin 825 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daimi listeye alınması için başlatılan sürecin de devam ettiği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 04.01.2019 13:03
Anahtar Kelimeler:
CezaAvcıYaban ördekleri
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