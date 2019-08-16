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Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde avcıların kanatlarından vurduğu 2 leylek, tedaviye alındı. Kemikleri kırılan leyleklerin sol kanadı ameliyatla kesilirken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde avcıların kanatlarından vurduğu 2 leylek, tedaviye alındı. Kemikleri kırılan leyleklerin sol kanadı ameliyatla kesilirken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:59
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Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı

DÜZCE - İlçeye bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde iki leyleğin tüfekle vurulduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kanlar içinde buldukları 2 leyleği şehir merkezinde bulunan veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner Hekim Oktay Bulgan'ın yaptığı kontrolde, her iki leyleğin de sol kanadından vurulduğu ve kanat kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan leyleklerin kanatları kesildi. Tedavisi tamamlanan leyleklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün Gölyaka ilçesindeki rehabilitasyon merkezine götürüleceğini belirten Bulgan, hayvanların bir daha uçamayacağını ifade etti.

Bulgan yaptığı açıklamada, "Kanat üzerinde bulunan kemik tamamen parçalanmış. Bundan sonra uçamayacaklar. Milli parkların göletinde yaşayacaklar. Uçmaları artık zor. Bilinçsiz avlanma sonucu bu duruma gelmişler. Yenilebilecek bir hayvan değil. İnsanlar bu şekilde kötü ve gaddarca davranabiliyorlar. Uyarmak gerekiyor, bu hayvanlar nazik hayvanlar, uysal ve kimseye zararı olmayan hayvanlar. Bu şekilde vakalar olabiliyor, uçmadan yaşayabilirler. Milli parklara ait gölete salınacak. Beslenmelerine ekipler yardımcı olacak" diye konuştu.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcılar2 LeylekKanatsız
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