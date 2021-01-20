ATAKAN TAŞUR’DAN SÖZDE DEĞİL ÖZDE BİRLİK ÇAĞRISI

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

BHS GROUP Bilişim Şirketinin Kurucu Başkanı ve Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’̇ nin mimarı Atakan Taşur Azerbaycan ve Türkiye arasında var olan dostluk ve ilişkilerin istenilen düzeyde olmaktan uzak olduğunu ancak yaşanan gelişmelerin umut verdiğini belirterek dördüncüsünü düzenleyecekleri gecenin ve ödül töreninin temelinde kardeşlik bağlarını daha da geliştirmek olduğuna vurgu yaptı.

Pandemi sebebiyle 2020 yılı sonunda yapmayı planladıkları 2021 yılına ertelediklerini belirten Taşur şunları söyledi;

AZERİ YOKTUR, AZERBAYCANLI TÜRK VARDIR!

Öncelikle benim ne aklımda ne de gönlümde Azeri-Türk ayrımı yer almamaktadır. Azerbaycan coğrafyasında yaşayanlar bizim Türk kardeşlerimizdir ve yıllarca “Azeri” tanımlamasıyla asimile edilmeye çalışılmışlar ancak dimdik durarak buna müsaade etmemişlerdir.

Şimdilik komşu olan iki devlet olsak da özde tek milletiz ve bunu her platformda seslendirmek en önemli görevlerimizden birisidir. Gelecekte umarım özümüzün, sözümüzün, dilimizin birliği gibi devletlerimizin de birliğini gören nesiller olsun.

ASLOLAN TANIŞIP KUCAKLAŞMAK.

Biz bu ödül gecelerini düzenlerken aklımızda tarihin ve tarih şuurumuzun bizlere yüklediği şu misyon vardı; Sözde değil Özde birlik kurmak için önce tanışmak, kucaklaşmak ve hemhal olmak gerekir. Bu tip organizasyonlarda yıllarca ayrı düşmüş öz kardeşlerin kucaklaşmasına fırsat veren değerli Organizasyonlardır. Bizim temennimiz iki ülkenin iş dünyaları, sanat dünyaları, sosyal dünyaları hep bir olsun, beraber olsun.

SIRTLANLARA MÜSADE ETMEMELİYİZ!

Unutulmamalıdır ki sizin kardeşinize sahip çıkmadığınız, omuz omuza vermediğiniz ve elinden tutmadığınız yerde mutlaka çıkarları üzerinden kardeşinize sırt vermek için değil sırtına çıkmak için yanına yanaşan sırtlanlar olacaktır.

Umuyorum ki iki devlet arasında hayata geçirilen her plan ve proje gibi böylesi organizasyonlar da artarak devam etsin ve birliğimiz pekişsin.

Hülasa, bu duygularla hazırlıklarını büyük bir özenle devam ettirdiğimiz ve iddialı olacağından şüphe duymadığımız 4.Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Ödülleri gecemizde de bu hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirecek ve üzerimize düşen vazifenin bir kısmını dahi olsa tamamlamış olmanın gururunu yaşayacağız. Darısı nicelerine ve nice Türk Devletlerinin birlikteliğine olsun dileklerimizle, Tüm ülkemize sağlık ve esenlikler diliyorum. En kısa sürede pandemi önlemlerini de dikkate alarak organizasyon için belirlediğimiz yeni tarihimizi medya organları üzerinden siz değerli kamuoyu ile paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.