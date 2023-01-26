ASLAN BURCU;

Sevgili Aslanlar 2023 yılında odak noktanız ikili ilişkiler. Sistem Aslan burçlarından, diğer insanlar veya kariyerlerindeki kişiler tarafından giydirilmiş (Aslan burçları sahne insanıdır, o nedenle giydirilmiş bir duruş ve bir kalıp vardı) kimliklerinden kurtularak kendinizi dönüştürmeni istiyor. Herkesin kişisel haritası farklıdır, bazılarınız çok merhametlidir, bazılarınız çok egoistler, çok narsist bir ruha sahiptir ya da iyilik tarafı çok kullanılmıştır, burası size bağlı, artık bu giydirilmiş kimliklerden kurtulmak istiyorsunuz bunu biliyorum ve burada da siz dönüştükçe çevrenizdeki insanlarla ilgili sıkıntılarınız çoğalacak, o yüzden gündeminiz çok yoğun gibi görünüyor.

Kiminiz yaptığınız işten dolayı bir duruş sergilemek zorunda kalmış olabilirsiniz, ailenizden size gelen bir etki vardır ve ona göre davranmak zorunda kalmışsınızdır ama artık burayı bir şekilde bertaraf etmek isteyeceksiniz. Bir evlilik bitebilir, bir evlilik başlayabilir, çünkü gerçek kimliğinizi ortaya koyuyorsunuz, siz artık buyum diyerek dönüştükçe çevrenizdeki insanlarla ilgili problemler de artabilir.

Bu yıla Mars ve Merkür retroları ile giriyoruz. Mars İkizler burcunda on birinci evinizde ve Merkür de Oğlak burcunda altıncı evinizde retroda, baktığınızda sosyal ilişkileriniz, kariyer hayatınızda yaptıklarınız, kariyerinizin getirileri ile hayata bakışınızın değişmesi gereken bir süreç olacak. Siz zaten ateş elementisiniz, ateşiniz çok yoğun ki ilişkiler zaten yoğun tempoda gidiyor, buralarda artık bir dengeye koymak zorundasınız. Burada artık size hizmet etmeyen bir evlilik, ortaklık, arkadaşlık, iş hayatı sekteye uğrayacak gibi görünüyor. Tutulmaları da köşe evlerde yaşadığınız için hali ile buralar ilgili değişim ve dönüşüm ile ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Siz aslında uzun zamandır statü ile alakalı, hayatla ilgili bir değişim ve dönüşüm, bir sınav içerisindesiniz ve buraya doğru evrilebileceğiniz dönem 2023 gibi görünüyor.

Jüpiter Koç burcuna dokuzuncu evinize geçiyor

Şimdi sırayla gidelim 20 Aralık 2022’de Jüpiter Koç burcuna dokuzuncu evinize geçiyor, bu geçiş sizi çok destekliyor aslında yarım bıraktığınız eğitimi tamamlayabilirsiniz, yeni bir eğitime katılabilir, seminer verebilir, şehir değiştirebilirsiniz. Mahkemelik süreçler varsa lehimize olacak gibi görünüyor ama tabii ki burada sınavlarınız da olacak. Ticaret yapmak anlamında çok güzel, hatta denizaşırı işlerden çok güzel paralar kazanırsınız, dijital ortamlarda çok güzel para kazanırsınız, buraları bir hareketlendirecek.

Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu var

16 Mayıs‘ta Jüpiter Boğa burcuna onuncu evinize yerleşiyor ve 30 Mayıs’ta Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu var, burada kadersel olarak boşanma kararı olabilir, ortaklık olabilir, bu haritaya göre değişecektir. Yükseleninize bir kare yapıyor ama doğum haritanızda Yay, Terazi ve Kova burcunda gezegeniniz varsa, aslında burada çok farklı insanlarla karşılaşacağınızı gösteren bir alanmış gibi görünüyor. Aileyle ilgili bazı kapanmamış konular varsa, bunlar kapanabilir, burayla ilgili bir sonuca gidebilirsiniz gibi süreçlerde gösteriyor. Bir devrin kapanıp bir devrin açılması gibi düşünebilirsiniz, 17 yıllık bir serüvenin başlangıcındasınız. İş hayatınızda ilgili bir dönüşüme gideceksiniz, eşten dolayı statü atlayabilirsiniz, kendi yaptığınız workshop ve tanıtımlardan, ticari alanlardan para kazanabilirsiniz, iş hayatınızdaki size yaramayan insanlardan ayrılıp kendinize yeni bir sayfa açabilirsiniz.

7 Mart‘a Satürn Balık burcuna sekizinci evinize geçiyor. Satürn zaten Kova burcundaydı, ikili ilişkilerde sizi yordu ve bu seferde ikili ilişkilerde krizlerle dönüştürecek, sağlık problemleriyle ilgili krizler de olabilir. Burası her türlü ikili ilişkinizi dengede tutmanız gereken, giydirilmiş kimlikten kurtulmakla alakalı bir süreç, size hizmet etmeyen ve farkına varıp da aslında harekete geçmediğiniz kişilerin hayatınızdan ayrıldığına şahit olabilirsiniz.

Sekizinci ev aslında parasal alandır, eşten veya mirastan gelecek para alanlarını gösterir, kişisel doğum haritanıza göre Satürn bazılarınız için dışarıdan gelecek para beklentisine girme diyor. Bununla birlikte Akrep, Boğa ve Başak burcunda gezegeniniz varsa, aslında burada uzun zamandır beklediğiniz bir miras ya da bir davalık süreç varsa sana bunu getirim diyor. Satürn 3 yıl burada kalacak ve bu süre zarfında bütün Aslanları tek tek bu alanda tarayacaktır. Diğer taraftan, Yengeç burcu on ikinci evinizde olduğu için spiritüel alanda kendinize katmanız gereken katkılar varsa, bunun için de artık atağa geçmeniz gerekiyor

Plüton biliyorsunuz 2008’den beri sizin altıncı evinizde, sizi yoğurdu, kariyerde değiştirdi, günlük yaşantıda değiştirdi, sağlığınıza ne kadar önem verdiğinize baktı, enerjinize baktı, evcil hayvanınız varsa onunla ne kadar ilgilendiğinize baktı. Bazılarınız zorunda kaldınız işyeri açtı, bazıları işte kariyerinde çok güzel noktalara doğru evrildi, değişti, dönüştü, bazılarına da hayatında sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

23 Mart’ta Plüton Kova burcuna yedinci evinize yerleşiyor, tam karşıt evinize ama burada ilk beş derecelere kadar gezegeniniz varsa veya yükseleniniz 5° güneşiniz 5° ise burada artık bir şeylerin sinyallerini alıyorsunuz. Bu Plüton Kova seyahati bu yıl çok uzun sürmeyecek, 3 Mayıs’ta Plüton Kova burcunda retroya başlayacak ve 11 Haziran‘da Oğlak burcuna yerleşecek. 21 Ocak 2024’de Plüton Kova burcuna tamamen geçecek ve asıl olay orada başlayacak. 2023’e baktığımızda, ikili ilişkilerle ilgili sizi harekete geçiriyor, arkasından da tekrar altıncı evinize geliyor, sağlığınıza, çalışma hayatınıza dokunuyor, orada yarım bıraktığınız işler varsa, bunlarla ilgili tekrar üstünden geçerek kapatmanız için uyarıda bulunuyor.

24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda retroya giriyor ve 5 Eylül 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor. Eski dostunuz, arkadaşınız gelebilir, eski eşinizle ilgili bir gündem oluşabilir ama gelin görün ki orada aslında sizi değiştirmek isteyen ve size iletişim yolunu daha farklı kullanmanız gerektiğini anlatan bir süreç var. 2023 yılı yakın çevreden ziyade uzaklara gitmek, seyahatler yapmak, workshoplar vermek, yarım kalan eğitimleri tamamlamak alanında çok güzel ilerleyecek. Mahkemelik süreçleriniz varsa, sizi ne kadar zorluyor gibi görünse de günün sonunda aslında kazanın siz olacağınızı söyleyebilirim ama biraz da kişisel haritanız ile alakalı, bunun da altını çizeyim. Ciddi anlamda bir ikili ilişkiler dönüşümü yaşayacaksınız, bu sadece bır evlilik bir ortaklık gibi değil, dostluklar, arkadaşlıklar, hayata bakışınız, inançlarınız, aldığınız eğitimler gibi her alanda sizi dönüştürmek zorunda kalacak. Sistem zaten uzun zamandır burayla ilgili bir dönüşüme sizi zorluyor, asla dediğiniz yapmak zorunda kalacağınız bir süreçmiş gibi görünüyor.

Dokuzuncu evinizde güneş tutulması var

20 Nisan’da 29° Koç Burcunda dokuzuncu evinizde güneş tutulması var. Burada sağlığınızla ilgili veya eski çalıştığınız ya da çalışma arkadaşlarınızla ilgili bazı krizler yaşayabilirsiniz ama buradaki krizi yönetme şekliniz çok önemli, güzel yönetirseniz bu alanlarda çok güzel destekler alıyor olacaksınız.

Akrep Burcunda ay tutulması gerçekleşiyor

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda dördüncü evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Burası köklerle alakalı, hiçbir yere sığamıyor olabilirsiniz, aileniz ile ilgili çözmeniz gereken miraslık konular olabilir, köklerden getirdiğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz, aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili gündem oluşabilir, hatta yaşadığınız şehri değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu kadar şeyin üstüne kaçamazsınız, bir şekilde var olan konuları kapatma yoluna giderek daha düzgün hareket edersiniz, buralarda şanslı olacaksınız gibi görünüyor. Biraz daha sorumluluk almak, biraz daha köklerle ilgili alana yönelmek, buraları kapatmak gereken bu dönemde işle ev arasında mekik dokuyabilirsiniz.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda üçüncü evinizde güneş tutulması gerçekleşiyor. Burada yakın cevreden daha çok uzak çevreye yönelmek gerekiyor, onların hayatında yaşadığı krizlere çekilmemek, ağzınızdan çıkanlara dikkat etmeniz gerekiyor. İletişiminizin çok önemli olduğu bir dönem, kimlerle nasıl iletişim kurduğunuza dikkat edin. Belki burada eskiden beri dostum dediğiniz kişi ile de yollarınızı ayırmıştınız, onunla karşılaşabilirsiniz, geçmişteki ilkokul ortaokul arkadaşınıza karşılaşabilirsiniz. Eskiden yapmış olduğunuz sözleşme ortaya çıkabilir, araç kullanıyorsanız aracınız ile ilgili bir sıkıntı çıkabilir, onun dışında kazalara karşı biraz dikkat etmek gerekiyor. Kuzenleriniz ya da kardeşlerinizin hayatında bazı krizler oluşabilir.

Burada biraz daha uzak kalmak, oraya çok fazla çekilmemek daha önemli, çünkü dışarıya çıkmak, eğitimleri tamamlamak, seyahat etmek, tanıtım yapmak, projeleri sunmak gibi alanlarda da şanslı olacaksınız, ticari anlamda sizi çok destekleyen bir dönemdesiniz. Bu tutulma aslında size iyi geliyor da, orada altta çalışan bir enerji var, o enerjiyi yakalamak lazım. Farkındalığınız yüksek olması gereken bir süreç ki bu da zaten tutulma aksının ilk sinyalleridir.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda onuncu evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Bu sizin tepe noktanızda ve kuzeyli bir tutulma, isteseniz de istemeseniz de bir evlilik başlayabilir, bir ortaklık başlayabilir, bir işyerinden ayrılabilirsiniz ya da bir ortaklıktan ayrılıp kendi önünüze bakmak isteyebilirsiniz, boşanmak istemiyordunuz ama artık ilişkinin sonuna gelmişsinizdir gibi süreçleri gösteren bir alan. Boğa burcunda kuzeyli bir tutulma, aynı zamanda Uranüs ve Jüpiter orada, hatta retro pozisyonda oluyor, bir şekilde bize hayatı kadersel olarak yaşatmak için, harekete geçmemiz gereken bir alanı gösteriyor der miyim derim.

Bu yıl 4 tane Merkür retrosu var. Yeni yıla altıncı evinizde Merkür retrosu ile giriyorsunuz. 30 Aralık 2022‘de Merkür 24° Oğlak burcunda retrosuna başlayıp, 19 Ocak 2023’te geri hareketini bitiriyor. Burası eviniz, günlük işleriniz, sağlığınızla alakalı bir alan, sağlığa dikkat etmek gerekiyor, burada biraz akıl tutulması, kafa dağınıklığı olabilir. Bu Merkür retrosu yılın sonunda tekrar kendini hatırlatacak, burada düzeltmemiz gereken olaylar ve gündemler var, burayı iyi analiz etmek gerekiyor.

22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda onuncu evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. Kariyerde neyiniz eksik ona bakmanız lazım, neyi hatalı yapıyorsunuz, nerede olmak istiyorsunuz, ben bu işte kalayım bir şekilde ilerliyorum mu diyorsunuz, ya da evlilik mi, hani bir şekilde ilerlesin mi diyorsunuz ki bunları tekrar gündeme getiren bir gökyüzü var.

Alma verme dengesi, elinizden fazla para çıkabilir

24 Ağustos‘ta Merkür 21° Başak burcunda ikinci evinizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Burada para gündeminiz, karşısında Satürn var, bunu unutmayalım. Alma verme dengesi, elinizden fazla para çıkabilir, hata yapabilirsiniz. Burada aynı zamanda özdeğerle alakalı bir alan, dostlarınız arkadaşlarınızla konuşmalarınız önemli olacaktır.

14 Aralık’ta yılı kapatırken Merkür 8° Oğlak Burcunda yine altıncı evinizde retrosuna başlıyor ve 23 Aralık’ta Yay burcuna beşinci evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Merkür yılın başında yaptığını tekrar yapıyor, sağlığın, iş hayatın diyor, kariyerle ilgili süreci veya evliliği bitiremediyseniz, nelerden kaçtınız, nereleri toparlayamadınız, nelerle mücadele edemediniz sorgulayan bir alanda gerçekleşiyor. Merkür sonra beşinci eve geçiyor, yatırımların, çocukların, eski ilişkilerin diyor, burada neleri kapatmadınız, nelerin üstünden geçmediniz sorguluyor. Eski sevgiler gündeme gelebilir, varsa çocuğunuzun hayatında daha önce dikkate almadığınız bir konu gündeme gelebilir, yatırımlarınızı hatalı yaptığınızı fark edebilirsiniz, yeteneklerinizi doğru düzgün kullanmadığınızı fark edebilirsiniz.

Yıla yoğun bir iş temposu ve sağlık problemleri ile başlıyorsunuz, iş ve ev arasında mekik dokuyorsunuz, sosyal çevreniz ve her türlü ikili ilişkiniz ön planda ve burada bir duruş sergilemeniz ve giydirilmiş kimliklerden kurtulmanız gerekiyor. Bir hedefe, bir hayale doğru içinde eğitimler, yeni insanlar, seyahatler olan yoğun bir gündeminiz görünüyor, bu alanları çalıştırırsanız ve ikili ilişkilerde de dikkatli olursanız gökyüzü sizi çok destekliyor.

Sevgili Aslanlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz