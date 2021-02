ARİF ANTLI’YA ENGELSİZ MİKROFON RADYO DOSTU ÖDÜLÜ 

BAŞARILARIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİREN ARİF ANTLI HEP ZİRVEDE

ANT MEDİA dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı, her geçen gün en zirvede, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Bu güzel yolculukta birbirinden başarılı ve mükemmel insanlar tanıdık hep beraber. Beyefendiliğiyle örnek alınan çok özel bir insan. İyi ki yollarımız kesişmiş dediğim; şöhretin, makamın değiştirmediği değerli kardeşim baştacısın. “Radyo ve Radyocu dostu” Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye’nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri gecesinde Arif Antlı/ Ant Medya ENGELSİZ MİKROFON RADYO DOSTU ÖDÜLÜNÜ ALDI.

ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ

Pandemiyle geçen 2020 yılının en iyi radyo, radyocu ve radyo programları, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “3. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” töreninde sahiplerini buldu. Kovid-19 nedeniyle online olarak gerçekleşen programda engelliler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı onur ödülüne layık gördü. Salgın günlerinde engellilerin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Koca, “Salgınla birlikte engelsiz hayatın değerini bir kez daha gördük. Fiziki mesafelerden çok, kalben yakınlığın önemini hatırladık” dedi.

“Radyo ve radyocu dostu” Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye’nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Her yıl siyasetten iş ve sanat dünyasına kadar birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen program koronavirüs nedeniyle bu sene online olarak düzenlendi.

HAYATINI KAYBEDEN RADYOCULAR ANILDI

Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen tören, Bağcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Radyo programcısı Onur Sakar’ın sunduğu gece Eşref Şefik’in ilk radyo anonsu ve ardından hayatını kaybeden radyocuların anılmasıyla başladı. Kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner de saygı ve rahmetle anıldı.

ENGELLİLER KONUSUNDA HEP İLKLERİ YAPIYORUZ

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açılış konuşmasında “Bu programın farklı bir anlamı var. Önceki hafta yeni belediye binamıza taşınmıştık. Yeni belediye binamızdaki ilk programımız. Bugüne kadar engelliler konusunda hep ilkleri yapan bir belediyeyiz. Biz yerel yöneticiler olarak herkese ve her kesime hizmet etme mecburiyetimiz var. Bu anlamda eğer engelli kardeşlerimizin imkanlarını rahatlatırsak, engellerini ortadan kaldırırsak onlara da engelli demeye gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bu programda ödül alan herkesi tebrik ediyorum” dedi. Çağırıcı bütün radyoculara salgın sürecinde dinleyenlere verdikleri moralden dolayı da teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Programda birbirinden ünlü sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne yönelik gönderdikleri görüntülü mesajlar yayınlandı. Daha sonra da www.engelsizmikrofon.org adresi üzerinden halk oylaması sonucu ödüllerin sahibi olan isimler açıklandı. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği listeye göre; “Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Engelsiz Mikrofon Özel Ödülü” İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ve “Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü” rahmetli sanatçı Barış Manço’ya verildi.

“EN ÖNEMLİ DERSLERDEN BİRİNİ ALDIK”

Videolu mesaj gönderen Koca, koronavirüs süreci ve engellilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgınla birlikte engelsiz hayatın değerini bir kez daha gördüklerini söyleyen Koca, “İnsanlarımızın pek çoğu sizin her gün yüz yüze kaldığınız kısıtlamaların çok hafifleriyle yeni tanıştı. Bulaşıcı bir hastalığın getirdiği kısıtlamalarla önünde hiçbir engel olmadan sokağa çıkabilmenin anlamını yeni tanıdı. Bu virüsle mücadelede toplum olarak unutmamamız gereken en önemli derslerden birini aldığımızı düşünüyorum. Bu sıkıntıları günlük hayatımızın bir parçası olarak her gün yaşayan engelli kardeşlerimizin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştık. Fiziki mesafelerden çok kalben yakınlığın önemini hatırladık” dedi.

Virüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü de ifade eden Koca, şöyle devam etti:

“Engelli kardeşlerimizi hayat içinde güçlü tutacak tedbirlere çok büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın verdiği destekle sağlık çalışanları olarak cephe savaşı veriyoruz. Bu virüs en kısa zamanda hayatı kısıtlayan bir engel olmaktan çıkacak.”

Bakan Koca, ödülü sağlık çalışanlarımız adına büyük bir onurla kabul ettiğini söyledi. (DHA)

ARİF ANTLI ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ İLE İLGİLİ;

Engelsiz mikrofon radyo ödülleri bizim için çok önemli ve anlamlı bir ödül töreni. Çünkü bu ödül töreninde kalplerinde engel olmayan ve engelleri aşmayı prensip edinen özel insanlar da oy kullanıyorlar. Geçen 2. Engelsiz mikrofon radyo ödüllerinde şahsımı radyo dostu ödülüne layık gören özel ve güzel insanların bu yılda 3.engelsiz mikrofon radyo ödüllerinde radyo dostu ödülüne layık görmeleri beni çok mutlu etti. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda Radyonun güvenirliği ve dinlenirliği konusunda ilk sıralarda olması radyolar ile ilgili olumsuz konuşanlara güzel bir cevap olmuştur. Radyocular her anımızda yanımızda oluyorlar her haberi anın da bizlere ulaştırıyorlar bu öyle bir meslek ki aşk ile yapılıyor. Düne kadar hayranlıkla dinlediğim Radyocular ile bugün birlikte aynı yolu yürümek benim için hem çok heyecanlı hem de gurur verici. Her daim onların hayranı ve dinleyicisi olarak kulak veriyorum. Radyoya ve Radyoculara değer veren bütün herkese çok teşekkür ederim. Umarım daha da çok kıymet ve değer verirler onlar hepimizin sesi oluyorlar. Radyocular ile ilgili yapılan ödül törenlerin de her zaman kazanan radyo olacağı için bu tür organizasyonların radyocular tarafından yapılması da çok etkili oluyor. Uzayan kol bizden olsun. Son olarak bu organizasyon da emeği geçen, oy veren herkese, Bağcılar Belediye Başkanı Sn. Lokman Çağırıcı’ya, organizasyonun mimarlarından Onur Sakar’a, tüm Radyocu dostlarıma, Ekibimizdeki bir birinden değerli çalışma arkadaşlarım; Ceylan Kartal Suna, Akif Özcan, İbrahim Elden, Özlem Sahra Akpınar, Erdi Ustaoğlu, Can Batmaz, Şeyma Merdanoğlu, Aslan Kar, Av. Kübra Yücel ve Aslı Hanım size çok teşekkür ederim. Her daim gücümüze güç katıyorsunuz.

ASLI M. SARI